Le intolleranze alimentari ai tempi dei social network

Quante volte ci sarà capitato di conoscere persone intolleranti a qualche alimento? Sicuramente tante. Da quando questi argomenti, però, hanno valicato i confini dell'online, capita sempre più spesso - per chi è intollerante a qualcosa - di sentirsi parte di una vera e propria community. Proprio come quella di Lattosioinpillole

È semplice fare informazione sui social network? La scorsa settimana abbiamo risposto anche a questa domanda nella puntata di Under the Reels dedicata al giornalista Lorenzo Tosa. Sotto il cappello dell’informazione, però, rientrano vari argomenti, a parte l’attualità. Si può fare informazione sulle scienze, sulla tecnologia e, anche, sulle intolleranze alimentari. Proprio come fa Naomi, la content creator che gestisce la pagina Instagram Lattosioinpillole.

Come fare informazione sul Senza Lattosio sui social network

Quante volte – scrollando i Reels – ci appaiono ricette senza olio, senza zucchero, senza sale, senza uova? La competizione ai «senza» sembra una tendenza dell’ultimo periodo, anche se – come ci insegnano i nutrizionisti – la corretta alimentazione è quella bilanciata, «senza» privarsi di nulla. A meno che non ci siano delle intolleranze alimentari e, allora, il «senza» nei cibi che si assumano è tassativo. Per chi è allergico al glutine o intollerante al lattosio, però, molto spesso, risulta complicato condurre uno stile di vita sano, senza dover per forza rinunciare a quelli che – prima di scoprire l’intolleranza o l’allergia – erano i propri piatti preferiti. Per fortuna esistono i social network!

Con la crescita del numero dei content creator, infatti, è cresciuto proporzionalmente anche il numero di coloro che – a partire dalle proprie intolleranze alimentari – hanno deciso di farsi portavoce di una categoria intera. Nel caso di Naomi di Lattosioinpillole, quella degli intolleranti al lattosio.

Nel suo profilo, Naomi aggrega e riunisce migliaia di persone che con lei si informano su dove acquistare i migliori prodotti senza lattosio, su colazioni gustose e appetibili, sulle avvertenze sui «false food». Cibi che sembrano non contenere il lattosio ma che, in realtà, lo contengono.

Informazione può essere anche intrattenimento: l’esempio di Lattosioinpillole

Informazione, però, sui e con i social network può essere anche intrattenimento. Perché se «fare gli spiegoni» schiaccia l’occhio alle rubriche dei TG, trovare il modo accattivante di iniziare a parlare di qualcosa batte il cinque ai Reels di Instagram. Un esempio? Il modo con cui Naomi di @lattosioinpillole ha scelto di presentare alla sua community il messaggio che «L’intolleranza non è un optional» lo scorso 8 giugno. Con l’audio Ti sembra normale di Max Gazzè, in tendenza in quei giorni. A completare il messaggio, un testo efficace «Mangio cose con il lattosio anche se sono intollerante e ora sto sempre male».

Come dimostra l’esempio di @lattosioinpillole, se fare informazione è per tutti, farla intrattenendo è per i content creators.

