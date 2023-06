La storia di Lorenzo Tosa e il suo rapporto odi et amo con i social network

Se c’è una notizia di attualità che desta scalpore, non ci si può non aspettare una riflessione da parte di Lorenzo Tosa. Giornalista professionista ed esperto di comunicazione, ha deciso di approdare sui social alla fine del 2018, stanco della politica e dei social. O quantomeno, dei messaggi che trasmettevano.

Così ha deciso di provare a dire la sua. Non raccontando i fatti, ma esprimendo la sua opinione. Un tipo di comunicazione che risponde perfettamente a quello che, oggi, gli utenti dei social network chiedono. Motivo per il quale oggi Lorenzo ha raggiunto 118k followers su Instagram e quasi 600k su Facebook, cosa che lo ha reso la firma della terza pagina Facebook personale più seguita in Italia.

LEGGI ANCHE > Stiamo passando dal giornalista influencer al giornalista content creator?

Diventare scrittore passando per il giornalismo

Il sogno di Lorenzo è sempre stato quello di diventare uno scrittore. Prima di arrivarci, è passato per il giornalismo. Ha iniziato come giornalista e non ha più smesso (e molto probabilmente non smetterà mai). Ha collaborato e collabora con diverse testate nazionali ed è stato anche direttore di NextQuotidiano. Ma, alla fine, è riuscito anche a realizzare il suo sogno: nel 2020 è uscito il suo ultimo libro “Un passo dopo l’altro”, edito da Mondadori. Anche se, se dovesse pensare al libro della sua vita, lo intitolerebbe “Cronaca di un romanzo già annunciato”.

Lorenzo Tosa e i social network: un rapporto di odi et amo

Per Lorenzo, il momento di svolta sui social è arrivato con il suo primo post virale su Facebook. Un post per il quale – ricorda – è stato anche ringraziato da Saviano. Ma essere un personaggio pubblico porta con sé, inevitabilmente, anche un seguito non sempre positivo. A maggior ragione quando si decide di esprimere delle opinioni che possono non essere condivise. E Lorenzo, alle persone che la pensano in maniera diametralmente opposta alla sua, ormai ci ha fatto l’abitudine. Quello a cui ancora non riesce ad abituarsi, però, è l’odio, la poca gentilezza e – in alcuni casi – la mancanza di cultura. Che vorrebbe trovare sui social, ma anche nella vita reale.

E, a proposito di vita reale, confessa di sentirsi pienamente sé stesso in un momento che di “social” ha ben poco: sul divano, la sera, con sua moglie Veronica. E, da buon sportivo, su un campo da tennis. Abitudini che sono simili a quelle di qualsiasi persona comune. Del resto, al di fuori dei social, quante storie e persone possiamo dire di conoscere davvero?