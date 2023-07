Quando un’intolleranza diventa un’opportunità per divulgare sui social: come nasce @lattosioinpillole di Naomi Silano

Intolleranti al lattosio di tutto il mondo, unitevi! Se cercate qualche consiglio su come convivere serenamente con la vostra intolleranza alimentare, il profilo di Naomi Silano, alias @lattosioinpillole, fa al caso vostro.



Sui suoi profili social, Naomi suggerisce anche prodotti da acquistare e ricette gustose da preparare per chi non può mangiare latte e suoi derivati.

Quando e come è nato @lattosioinpillole

Naomi ha sempre amato il mondo dei social e della comunicazione. Ha studiato marketing e digital communication e, come prima esperienza lavorativa, ha gestito un nuovo progetto di vendita di make-up sull’ecommerce dell’azienda di famiglia.

Poi, nell’estate 2021, ha deciso di aprire – quasi per gioco – un profilo pubblico che parlasse di lei e dei due elementi che più la caratterizzano: il cibo e la sua intolleranza al lattosio. In poco tempo si è accorta che, pur avendoli aperti da poco, i suoi profili Instagram e TikTok hanno da subito riscosso un grande successo. I followers hanno iniziato a chiedere informazioni, e Naomi ha capito che le sarebbe piaciuto condividere con loro le sue esperienze e le informazioni apprese nel corso degli anni.

Trasformare le difficoltà in opportunità

“Come si affronta l’intolleranza al lattosio?” è la domanda che Naomi riceve più spesso dalle persone che la seguono. Da quando ha fatto il test, ha imparato a conoscerla e a conviverci e la sua missione è convincere gli altri che anche loro possono farlo, abbandonando il senso di frustrazione che – inevitabilmente – porta una privazione del genere.

Ed è proprio su questo punto che Naomi, se dovesse mai scrivere il libro della sua vita, porrebbe l’accento. Lo intitolerebbe: “Intolleranza al lattosio: da una privazione a un’opportunità”. E la sua opportunità è stata quella di riuscire a creare una community con cui condividere la sua quotidianità e ridere delle “sfortune” comuni.

Ad oggi, dal punto di vista lavorativo, Naomi crede di non essere ancora arrivata a un momento di svolta. A suo avviso, il percorso è ancora in salita. Ma possiamo dire che, se la sua passione è la comunicazione, il progetto che ha realizzato è un passo in più verso l’obiettivo.