Il lapsus di Giuseppe Conte in conferenza stampa: «Il ministro Salvini mi ha cercato» | VIDEO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa con cui ha annunciato che tutta Italia sarà una zona protetta, ha ricordato anche di aver dialogato con tutti i leader delle forze politiche in parlamento, compreso Matteo Salvini. Con un lapsus – che evidentemente faceva riferimento all’epoca del governo giallo-verde – il presidente del Consiglio ha detto di aver parlato con «il ministro Salvini».

«Ho parlato con tutte le forze di opposizione – ha detto Giuseppe Conte -: anche il ministro Salvini mi ha cercato, lo ha detto lui stesso».

La tensione per il momento drammatico che sta attraversando l’Italia, evidentemente, era palpabile. Per questo motivo, Giuseppe Conte è apparso molto accigliato mentre annunciava l’estensione della zona arancione – o meglio, zona protetta – a tutte le regioni italiane, chiedendo di limitare al massimo gli spostamenti legati a comprovate esigenze lavorative, motivi di necessità e motivi di salute.

Ed è stato per questo motivo che, con ogni probabilità, è scivolato sul ruolo di Matteo Salvini che – al momento – è un senatore semplice della Lega e leader del Carroccio, ma non riveste alcun incarico di governo, essendo in minoranza.