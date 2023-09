In questo articolo vi racconteremo come anche un prodotto i cui benefici sono stati riconosciuti dal Ministero della Salute possa trovare posto su Instagram, nello spazio dei Reels, grazie a content creator autorevoli come Angelica Cesena, alias @lanutrizionistaincucina

Su Instagram c’è posto per tutti, anche per l’informazione in ambito medico. Lo dimostra acqua Fonte Essenziale

Quando si pensa ai social network, la prima cosa che viene in mente è l’intrattenimento. D’altronde, come utenti, accediamo ai nostri profili social ogniqualvolta desideriamo rilassarci, distrarci, far calare il nostro livello di attenzione. Dunque, in teoria, non ci aspetteremmo di trovare, leggere o riprodurre contenuti informativi. Eppure, da qualche anno a questa parte – e lo abbiamo visto anche attraverso il monografico dedicato al giornalista Lorenzo Tosa – anche i social network si sono affermati come uno spazio in cui possano coesistere informazione e intrattenimento. Per queste ragioni, anche un brand autorevole come Fonte Essenziale ha pensato di affidarsi all’influencer marketing per diffondere i benefici e le proprietà del suo prodotto attraverso la credibilità de lanutrizionistaincucina.

L’attività dei nutrizionisti su Instagram: cosa c’è da sapere

L’argomento cibo e, più in generale, nutrizione è il focus di molti profili social appartenenti alla categoria Health. In un mondo sempre più attento al «benessere che parte dalla tavola» e sempre più sensibili ai disturbi del comportamento alimentare, non può circolare per nessuna ragione attraverso i social cattiva informazione. Per queste ragioni, molti figure professionali – psicologi, psicoterapeuti, biologi nutrizionisti, dietologi e tanti altri – hanno ben pensato di integrare alla loro professione offline, anche una rispettiva attività online. Attraverso i loro profili Instagram, molte figure hanno iniziato a spiegare con linguaggi e lessico semplici gli aspetti complicati delle loro professioni, partendo dall’ABC e sfatando falsi miti. Come il caso di Angelica Cesena, biologa nutrizionista nonché admin della pagina Instagram lanutrizionistaincucina.

L’acqua Fonte Essenziale sbarca su Instagram grazie ai content creator autorevoli come lanutrizionistaincucina

Noi di Giornalettismo siamo da sempre molto attenti all’informazione attendibile, verificata e credibile, tanto da aver costruito un progetto editoriale – Ricetta Rossa – promosso dal Dipartimento Informazione ed Editoria e avente per topic il debunking delle fake news in ambito sanitario. La nutrizionista Angelica Cesena è stata coinvolta nel progetto in qualità di professionista del settore e content creator con una certa dimestichezza con gli strumenti audiovisivi come quelli necessari alla pubblicazione di un Reel, formato che la vedrà protagonista.

Anche la collaborazione con Fonte Essenziale – l’acqua minerale che sgorga dalle terme di Boario, in valle Camonica – è stata perfettamente coerente con lo stile comunicativo di Angelica Cesena che, grazie alla mediazione dell’agenzia Open Influence, è stata coinvolta nell’ambito di una campagna di Influencer marketing. Oggetto della campagna, alcune Instagram Stories e un Reel avente come titolo «5 consigli per chi soffre di stipsi», uno dei quali è proprio quello di bere l’acqua Fonte Essenziale.

Non solo, dunque, una voce autorevole che sappia veicolare i valori del prodotto, ma anche una voce competente in materia di content creation, che sappia anche inserire il prodotto in maniera mimetica in un contenuto che la community di un social network si aspetta.