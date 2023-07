Dalla stella Michelin a una community entusiasta: cosa c’è dietro al progetto Elisamangiarsano

Elisa Sorrentino ha iniziato a lavorare nella cucina di un ristorante stellato. Poi, mentre si trovava in una cella frigorifera, ha maturato l'idea di iniziare a studiare per diventare nutrizionista. Ora, il suo progetto social sta unendo, con successo, queste due anime

Spadellare al ritmo frenetico di una brigata stellata. Impiattare in maniera impeccabile, per presentarsi al pass della cucina con tutte le carte in regola per soddisfare un palato esigente. Qualche anno fa, la vita di Elisa Sorrentino era caratterizzata da un lavoro che richiedeva la massima precisione e un impegno incredibile. Poi, in una cella frigorifera di un ristornate di Merano, l’intuizione: e se iniziassi a studiare il mondo della nutrizione? Fu uno chef a incoraggiarla e a dirle che se a lui fosse stata data la possibilità di tornare indietro, non avrebbe esitato a fare la stessa scelta. Ecco, il progetto @elisamangiarsano unisce perfettamente queste due anime: l’abilità nel creare piatti colorati e accattivanti e la competenza, dettata dal percorso di studi intrapreso, sulle proprietà e le caratteristiche di ogni singolo alimento.

LEGGI ANCHE > Le regole di un «adv fatto bene» con l’esempio di Elisamangiarsano e Polli1872

Elisamangiarsano, cosa c’è dietro al progetto di Elisa Sorrentino

Elisa Sorrentino, nel suo feed, spiega perché è un luogo comune dire che la pasta a cena fa ingrassare. Mostra il menu adatto a ciascuna stagione. Riempie di ricette stilisticamente perfette i Per Te di TikTok. Sono 280mila gli utenti che la seguono su Instagram, 300mila quelli che ricevono i suoi suggerimenti su TikTok. Una community trasversale, solida e che sta molto attenta agli aspetti professionali che non mancano mai nella divulgazione di temi legati alle Scienze e Tecnologie alimentari. Perché cucinare è una cosa che fanno tutti. Cucinare con cognizione di causa è per pochi.

Il primo post del progetto @elisamangiarsano risale all’aprile del 2020 (un periodo storico, quello della pandemia, in cui c’era un vero e proprio “sovraffollamento da content creator”, conseguenza quasi inevitabile delle regole del lockdown). Quello di Elisa Sorrentino, però, non era un progetto buttato lì per impegnare il tempo: rispondeva, invece, a delle esigenze ben precise. Mettere un argine, ad esempio, a quelle persone che davano consigli sbagliati sull’alimentazione, far capire che «in uno stile di vita equilibrato si può mangiare tutto, anche una torta preparata con burro, zucchero, farina bianca e uova intere».

Questi sono gli aspetti che rendono salda la community del progetto @elisamangiarsano e che portano gli utenti virtuali ad aver fiducia anche nella Elisa reale, quella della vita di tutti i giorni. Quella che si ispira alla madre, che si è ritrovata sola a gestire due bimbe e un ristorante, non senza sacrifici enormi. Quella che, con tanta costanza e testardaggine, aveva deciso sin da piccola di voler fare della cucina il suo mestiere. Quella che, se ne avesse la possibilità, intitolerebbe il libro della sua vita Libera di scegliere chi diventare. Quella che, in momenti privati difficili, ha scelto di rinunciare ai social network salvo renderli poi uno strumento di lavoro, quando si trattava di passare alla sfera pubblica.

Nel cibo, come negli spazi digitali, l’importante è sempre ricercare ciò che è sano.