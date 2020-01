L’Amica Geniale, la serie rivelazione della scorsa stagione televisiva, torna in prima serata su Rai 1 e si preannuncia ricca di sorprese. Le protagoniste sono cresciute arrivando ad un punto di rottura importante e dopo un viaggio ad Ischia torneranno indietro trovando tutto molto diverso da come lo ricordavano. Lila e Lenù, interpretate nuovamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, sono due giovani donne adesso con i loro amori ele loro difficoltà. Una serie che anche nella messa in scena è cambiata molto negli episodi che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima, con Gaia che ha dovuto affrontare scene molto forti nei panni di Lila: “La scena forte è stata difficile da girare. Mi ha causato un grande peso emotivo. Se sono serviti tanti ciak? Tanti ciak li facciamo a prescindere!”, ha aggiunto con un sorriso.

Sulla loro rispettiva crescita le giovanissime interpreti de L’Amica Geniale hanno le idee chiare, infatti Gaia Girace spiega: “Sul set, siamo molto cresciute. La personalità resta sempre la nostra. Mi ritrovo in alcuni aspetti di Lila, ma resto sempre io. Saverio è stato una persona importantissima nella mia vita, anche a livello lavorativo e personale. Gli voglio tanto bene. Lui si è accorto di tanti aspetti di me che neppure io conoscevo”, mentre Margherita Mazzucco rivela come la sua crescita sia stata soprattutto nel modo di approcciarsi agli altri: “Anch’io sono cambiata, sono diventata più istintiva, cerco di esternare maggiormente i miei sentimenti. Sono maturata com’è maturata Elena nella serie. Tutto questo grazie a Saverio, mi ha aiutato ad uscire da un momento chiuso e difficile della mia vita, sono cresciuta molto. Lui ha trovato tante cose di noi”

Due giovani donne, due giovani protagoniste de L’Amica Geniale, ma anche due amiche: “C’e tanta complicità siamo diventate amiche anche nella vita. Non ci riusciamo a vedere perché abitiamo lontane ma abbiamo un gruppo e ci sentiamo sempre per messaggio”, spiega Gaia Girace con Margherita Mazzucco che sottolinea “Si è vero, anche se non ci vediamo sempre perché io abito a Napoli e lei cerchiamo di sentirci spessissimo ed è nato un rapporto molto bello tra di noi, poi ad entrambe piace molto Audrey Hepburn come attrice di riferimento quindi abbiamo anche dei gusti in comune”. Anche se hanno due film preferiti abbastanza diversi dato che Gaia dice di “Amare i film romantici come Notting Hill”, mentre Margherita ricorda “Amavo tanto i classici Disney come Mary Poppins, mi commuovevo sempre”.

Per quanto riguarda invece l’amicizia tra Lila e Lenù ne L’Amica Geniale entrambe concordano: “Un’ amicizia come quella tra Elena e Lila non si vede più oggi, esternare i sentimenti in modo così sincero non accade più. Questo è colpa dell’abitudine a mandare messaggi ed utilizzare Instagram, questi sono mezzi che siamo costretti ad usare e creano un muro tra le persone”, ha ammonito con grande maturità Margherita Mazzucco. Gaia invece sottolinea anche il valore educativo di questa serie: “Si è persa molto l’autenticità in tutto ciò che facciamo. Facendo questa serie ci siamo rese conto che molte cose che sono ovvie oggi non c’erano. Se oggi abbiamo dei diritti è perché persone le hanno conquistate, anche grazie a rapporti umani autentici e unici come quelli tra Lila e Lenù”.

L’Amica Geniale, le ragazze promettono “Negli ultimi episodi un grande cambiamento”

Nella seconda stagione è arrivata anche Alice Rohwracher come regista, scombussolando un po’ gli equilibri che le due giovanissime interpreti avevano trovato con Saverio Costanzo dopo la prima stagione de L’Amica Geniale: “Io personalmente non ho sentito traumatico il cambiamento di regista ed ero contenta di mettermi alla prova. Trovavo interessante ricevere uno sguardo femminile. Lei ha aperto il passaggio ad uno stravolgimento per Lila e Lenù, ma questo lo vedrete dopo Ischia a partire dall’episodio 7“. Margherita Mazzucco anche incalza sulla regista: “Ci ha ascoltato molto, ha voluto sapere da noi il rapporto con i nostri personaggi e ci siamo divertite anche a lavorare con lei ad Ischia. Come Saverio ha contribuito a farci crescere anche come persone”.

L’Amica Geniale è il titolo della serie, ma anche un aggettivo aperto a molte sfumature di percezione. Gaia Girace però è molto sicura nel definire chi è davvero geniale: “Un aggettivo da dare a chi ha il coraggio di pensare e parlare, chi ha il coraggio di inseguire i propri sogni. Mamma e papà sono geniali, ma considero tanti membri della mia famiglia come il mio fratellino di 9 anni è intelligentissimo. Lo amo tanto e l’ho cresciuto anche io”, mentre Margherita si sofferma sui suoi punti di riferimento: “Credo che tutta la mia famiglia abbia qualcosa di geniale, anche le mie sorelline che sono una più grande e una più piccola. La prima lavora con me sul set nell’ambito della fotografia ed è stato bello averla vicina”.

Entrambe hanno avuto la vita letteralmente sconvolta dall’improvvisa popolarità dovuta a L’Amica Geniale e si sono approcciate a questo lavoro in modo differente: “Ho sempre voluto fare l’attrice, mi sono segnata ad un’agenzia a Castellamare di Stabia e dopo quattro mesi mi hanno chiamata per questa serie. La sfida dei provini è stata un incubo ma ora sono felice. Tutti mi riconoscono ovunque, non riesco ad essere pienamente me stessa e sento un senso di responsabilità per quello che facciamo nello show. È bello perché le persone mi apprezzano veramente, ma mi tolgono anche un po’ di adolescenza e non sempre è facile”, ha confessato Gaia Girace.

Diverso il percorso di Margherita Mazzucco, finita quasi per caso ne L’Amica Geniale: “Ricordo che ho visto questo volantino a scuola e ho fatto il provino quasi per riempire le giornate, mi annoiavo molto. . Il penultimo giorno di provini mi ero anche dimenticata perché non avevo mai fatto recitazione e mi hanno chiamata. Sono venuta poi a Roma, ho fatto un provino di tre ore e dopo è andato tutto bene. Il primo giorno di set ero un pezzo di legno. Non avevo idee chiare su quello che volevo fare. Rispetto a Gaia vivendo a Napoli è molto grande e quindi la gente non mi riconosce così tanto, non mi si filano molto”, confessa con un sorriso.

Entrambe hanno le idee chiare sul loro futuro, con Gaia che rivela appassionata: “Voglio diventare qualcuno, mi voglio distinguere. Voglio aiutare gli altri ed essere altruista. Tutte cose che sembrano generiche, ma ho obiettivi chiari che non dico per scaramanzia. Voglio fare l’attrice“, mentre Margherita sembra proprio in linea con la sua Lenù e non manifesta particolare entusiasmo davanti ad una vita dedita alla recitazione: “Voglio studiare, viaggiare e arrivare a diventare come i miei genitori. Mio padre è avvocato e mia madre lavora in un’agenzia di assicurazione”. Gaia continuando a parlare del suo privato mostra grande personalità anche quando le chiediamo delle questioni di cuore: “Io non sono fidanzata. Ci sì fidanza molto spesso per un’insicurezza personale e per apparire simili agli altri. Io ho l’ambizione di imparare tante lingue e viaggiare tanto perché apre la mente, voglio scoprire culture e sperimentare tante cose. Mi appassiono a tutto”. Il cuore di Margherita invece è impegnato già da qualche anno, nonostante i 17 anni di età “Sono fidanzata ma non ne parlo, lui non è geloso. Sono innamorata e stiamo insieme da qualche anno, ma sicuramente voglio prima pensare ad affermarmi nella vita. Poi se capitasse in futuro anche il matrimonio ne sarei contenta”.