Ufficiale dopo le proposte dell’ad Salini la rivoluzione in casa Rai, proprio a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. Teresa De Santis, direttrice che ha contribuito fortemente alla scelta di Amadeus come direttore artistico e che ha portato Rai 1 a vincere oltre 100 prime serate in questo autunno contro Canale 5 è stata estromessa dall’incarico proprio a pochi giorni dalla kermesse.

Surreale che al Casinò di Sanremo ci fosse a parlare per la tv pubblica il direttore di Rai Pubblicità Marano, ma nonostante le tante polemiche per le tempistiche c’è già il nome del nuovo direttore dell’ammiraglia che sarà operativo sin da subito: si tratta di Stefano Coletta, una vita nella tv pubblica prima come autore – tra i programmi il più importante sicuramente Chi l’ha visto? – e dal 2017 al timone di Rai 3 con straordinari risultati. Durante la sua direzione il terzo canale ha visto il ritorno di personaggi come Raffaella Carrà e speciali di cultura dedicati alla musica con il maestro Ezio Bosso. Chissà come si troverà Coletta ad affrontare un festival di Sanremo per il quale non ha avuto alcuna voce in capitolo. Il neo direttore del primo canale gestirà anche la macrostruttura dell’intrattenimento prime time.

Da Di Meo al totem Rai Tini Andreatta, tra cambi e conferme

Questo non è l’unico cambio ai vertici Rai dovuto, anche, al cambio di governo. Su Rai 2 dopo le dimissioni dello scorso novembre da parte di Carlo Freccero e la direzione ad interim dell’ad Salini, arriva Ludovico Di Meo, che dopo essere stato direttore del Tg2 e vicedirettore di Rai 1 fa il grande salto. A lui anche le deleghe per il cinema e le serie tv. Se Coletta è un uomo più vicino alle politiche e del Pd c’è da dire invece che Di Meo è in quota a Giorgia Meloni, il tutto in un disegno dell’ad Salini di volersi mostrare super partes nelle nomine. Silvia Caldarelli, da anni direttrice con ottimi risultati di Rai Cultura, raccoglie l’eredità di Stefano Coletta e avrà anche le deleghe alla cultura per quanto riguarda la terza rete.

Oltre a tanti cambiamenti ci sono però anche delle conferme: Angelo Teodoli resta al coordinamento generale, mentre Eleonora Andreatta continuerà a ricoprire il ruolo di direttrice di Rai Fiction come fa con risultati eccezionali dal 2006 già come direttrice della produzione.