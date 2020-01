Amadeus ha presentato la nuova edizione del festival di Sanremo 2020 e al suo fianco, a sorpresa, oltre all’assenza di Teresa De Santis, c’erano anche le conduttrici che si avvicenderanno nelle varie serate. Un cast ricchissimo quello proposto da Amadeus (negli scorsi giorni aveva già annunciato Christian De Sica e Mara Venier) per il suo primo festival, che cerca di far contenti tutti.

Durante la conferenza Antonio Matano di Rai Pubblicità ha dichiarato a proposito dell’assenza di Teresa De Santis:

“Siamo professionisti, cambiano i direttori, sappiamo che la Rai è una panchina lunga e che quello che conta è il progetto. Nulla si è fermato. La cosa stupenda di questa azienda è che nessuno riesce a fermarla e riesce sempre a portare a casa ascolti e cambiamento”

Claudio Fasolo, autore storico della Rai si è invece soffermato sugli aspetti tecnici del programma:

“Il team autoriale totalizza 15 edizioni, Vicario è al suo quinto Festival, Mario Catapano è direttore della fotografia,la scenografia di Maria Chiara e Gaetano Castelli che ne ha fatti 18″. Clip sulla scenografia. Nessun sottotesto su questa scenografia: è una bella scenografia, un fiore che si schiuderà ogni sera con colori diversi”. Non è sottotesto, ma progetto comunque”

Amadeus è felice come un bambino davanti alla possibilità di realizzare un vero e proprio sogno:

“Quando il 2 d’agosto ho ricevuto la telefonata per Sanremo 2020 è stata una grandissima emozione. Sono tranquillo però perché è il sogno di quando ero bambino. Ho voluto un Sanremo come l’ho sempre pensato io e non l’ho voluto fare adagiato sul passato, sulle 69 edizioni precedenti. Ha sì un occhio al passato, ma guarda al presente e al futuro. Marano è colui che mi ha richiamato per darmi Mezzogiorno in famiglia quando il telefono non squillava da anni, mi conosce da tantissimo tempo”.

Amadeus, dopo aver spiegato di essere molto felice dei 24 Big e che tutti hanno dato disponibilità per il 6 gennaio scorso, ha spiegato il perché di alcune scelte, spiegando in primo luogo le scelte di Fiorello e Tiziano Ferro:

“Sanremo è anche una festa e nelle feste chiami gli amici. Il primo è Fiorello: è stato il primo a chiamarmi e ci siamo ricordati di una promessa fatta 35 anni fa, ai tempi di Deejay Tv. Ho già prenotato la camera per lui di fronte alla mia. E’ un fratello che è con me in questa avventura. Lo stesso con Tiziano Ferro: l’ho invitato come ospite e gli ho chiesto tutte le sere. Lui è stato felicissimo: “Ma veramente tutte le sere? E’ bellissimo! Anche a Benigni non ho chiesto cosa farà, perché sarà sicuramente indimenticabile e imprevedibile. Come per Fiorello, come per Tiziano”.

Quando gli si chiede delle donne arriva l’annuncio più importante del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020:

“Siamo al 70° e ci possono essere tante donne che possono raccontare tante storie diverse, per età, ruolo, esperienze. Ho invitato donne che conosco e che mi incuriosiscono, così come per i cantanti sono andato sulle canzoni, senza pensare ad agevolare qualcuno. Qualcuno non l’ho mai conosciuto prima”. A proposito delle donne, bella l’idea delle tante esperienze, ma poi bisogna anche capire cosa far fare loro: se le si mette solo a presentare non c’è bisogno di chiamarne 20”.

Amadeus si sofferma anche sul caso di Rula Jebreal che è stata fortemente in dubbio per Sanremo 2020:

“Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne. Nel mio Sanremo la sensibilità delle persone che deve prevalere: voleva una persona dall’espertienza internazionale per parlare di donne e la donna va rispettata a prescindere da tutto”.

Amadeus “Apro con Salmo e vorrei chiudere Sanremo 2020 con Ultimo”

Una situazione davvero esplosiva quella di Sanremo 2020, che potrebbe presto vedere l’ufficialità di un’ospite di eccezione:

“Ultimo l’ho invitato personalmente per l’ultima serata di Sanremo: sarei felicissimo di avere questo ragazzo che sta riempiendo gli stadi. Apro con Salmo e vorrei chiudere con un’altra proiezione del futuro musicale. Siamo vicinissimi alla chiusura. Spero che con Zucchero si riesca a incastare una sera. Al Bano e Romina potrebbero cantare sul palco un nuovo inedito scritto da Cristiano Malgioglio, ne abbiamo parlato a Capodanno”.

Amadeus annuncia gli ospiti e le scalette delle serate, spiegando che Michelle Obama non ci sarà per una questione di budget:

“Michelle Obama non verrà per una questione di budget, mentre con Oprah Winfrey non abbiamo parlato. Diletta Leotta e Rula Jebreal, con Tiziano Ferro che canta tutte le sere, e Fiorello. Ospiti: Salmo (“Un fuoriclasse”), Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma (Cast film Muccino). Seconda serata: Emma e Laura, Sabrina Salerno e forse Monica Bellucci. E forse un grande ritorno dopo tanti anni, come forse nella prima puntata. Terza serata, serata speciale con Georgina Rodriguez, alketa, Lewis Capaldi, Ferro e Ranieri, Mika e Roberto Benigni. Venerdì: semifinali giovani in apertura e finalissima nel clou della serata; Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello; Dua Lipa e Johnny Dorelli e non sarà l’unica star del passato. Sabato sera: Mara Venier, più diletta leotta, Salerno e Novello. Ferro, Fiorello per il grand finale, cast del film di Brizzi, più altre sorprese”.

Non ci resta che attendere dunque per scoprire quali altri grandi ospiti saranno sul palco di Sanremo 2020.

Cast e ospiti prima serata, martedì 4 febbraio

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Diletta Leotta

– Rula Jebreal

– Emma Marrone

– Kim Rossi Stuart

– Pierfrancesco Favino

– Salmo

Cast e ospiti seconda serata, mercoledì 5 febbraio

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Emma D’Aquino

– Laura Chimenti

– Monica Bellucci

– Sabrina Salerno

Cast e ospiti terza serata, giovedì 6 febbraio

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Alketa Vejsiu

– Georgina Rodriguez

– Lewis Capaldi

– Massimo Ranieri (duetterà con Tiziano Ferro)

– Mika

– Roberto Benigni

Cast e ospiti quarta serata, venerdì 7 febbraio

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Antonella Clerici

– Francesca Sofia Novello

– Dua Lipa

– Johnny Dorelli

Cast e ospiti serata finale, sabato 8 febbraio

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Diletta Leotta

– Francesca Sofia Novello

– Mara Venier

– Sabrina Salerno

– Christian De Sica

– Diego Abatantuono

– Massimo Ghini