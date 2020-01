Mara Venier «batte» Chiara Ferragni: sarà lei a presentare l’ultima serata di Sanremo 2020

La tradizione ha vinto. Sarà Mara Venier la donna della serata finale del Festival di Sanremo 2020. Oggi, nel corso della trasmissione Chiamate Mara 3131, in onda su Radio2, Amadeus ha rivolto ufficialmente l’invito al volto televisivo della domenica pomeriggio del servizio pubblico. Dunque, Mara Venier scenderà – senza tacchi, è l’unica condizione posta dalla conduttrice – dalla scalinata dell’Ariston nella serta dell’8 febbraio e affiancherà Amadeus nella finalissima del Festival della Canzone italiana. Un riconoscimento importante per una donna che in televisione ha fatto sorridere e riflettere intere generazioni.

LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, Ultimo, Zucchero, Mika: tutte le novità sul Prima Festival

Mara Venier a Sanremo 2020 nella serata conclusiva del Festival

«Ti voglio vicino a me sabato sera – ha dichiarato Amadeus – voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessuna. Non mi va di vederti in platea, sapendo che il giorno dopo condurrai la puntata speciale di Domenica In. Trovo che sia più giusto che tu sia sul palco nella serata finale del Festival». Mara Venier si è detta onorata del riconoscimento e dell’invito.

La prima volta di Mara Venier in radio, con il debutto del suo programma Chiamate Mara 3131 (un format che diverte, incuriosisce, ma soprattutto – come viene ricordato da Radio2 – dipinge a tinte vive, attraverso le domande di Mara Venier e il suo rapporto con il suo pubblico, un quadro dei nostri tempi), ha portato bene: l’invito è stato accettato.

Tutte le donne con Mara Venier al festival di Sanremo 2020

Mara Venier ha superato una concorrenza agguerritissima. Fino all’ultimo istante si era vociferato della presenza di Chiara Ferragni. Invece, è stata la televisione tradizionale – di cui Mara Venier è rappresentante – ad avere la meglio sui nuovi media. Mara Venier va a completare la rosa delle donne che saliranno sul palco insieme ad Amadeus: con lei anche Rula Jebreal (di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi), Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello ed Emma D’Aquino.