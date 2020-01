Festival di Sanremo 2020 ricco di sorprese quello che sta organizzando Amadeus e l’ultima indiscrezione che arriva dal portale SanremoNews sarebbe davvero incredibile: sembra che ci sarà un palco esterno montato a Piazza Colombo in cui si esibiranno nientemeno che Ultimo, Zucchero e Mika. Secondo le indiscrezioni lo stesso conduttore porterà sul palco dell’Ariston chi si esibirà a Piazza Colombo per poi concludere l’esibizione sul palco. La notizia è davvero inattesa, specie dopo le polemiche con cui Ultimo ha concluso la scorsa kermesse sanremese, ed infatti sembra manchi ancora la conferma ufficiale da parte del suo management o del suo ufficio stampa. Ricordiamo che il cantautore romano si esibirà questa estate in un tour negli stadi che si concluderà poi a luglio al Circo Massimo di Roma, pertanto potrebbe promuoverlo proprio all’Ariston. I fan già sognano un duetto con Tiziano Ferro, che sarà al fianco di Amadeus per tutte e cinque le serate di Sanremo 2020.

La partenza del red carpet è prevista sempre a Via Mameli, per poi proseguire lungo Via Matteotti e giungere poi all’Ariston. Non sappiamo ancora se il grande concerto di Piazza Colombo si svolgerà tutte le sere o soltanto per l’apertura del Festival di Sanremo 2020, ma neppure se sono previsti uteriori grandi nomi della musica italiana. Sicuramente Amadeus sta rendendo diverso e dando un’impronta molto popolare al suo festival coinvolgendo molto anche la città dei fiori, nonostante per la nuova scenografia sia stato costretto a tagliare quasi 400 posti creando non pochi problemi a chi voleva assistere ad una delle serate.

Sanremo 2020, i volti del Prima Festival

Un altro appuntamento ormai diventato tradizione è quello col Prima Festival, che da lunedì 27 gennaio arricchirà le serate di Sanremo 2020 subito dopo il Tg1. Secondo quanto riporta TvBlog alla conduzione ci sarà Ema Stokholma, famosa conduttrice e dj nata in Francia e già vista a Sanremo nel 2018 e nel 2019. Al suo fianco Gigi e Ross, confermati dunque sul piccolo schermo dopo i tanti programmi sulla tv pubblica e la recente partecipazione allo show di Adriano Celentano su Canale 5.