L’annuncio di Amadeus: «Tiziano Ferro parteciperà a tutte le serate di Sanremo 2020»

La notizia fa sobbalzare dalla sedia tutti i fan di Tiziano Ferro: il cantante di Latina sarà a Sanremo 2020. Non solo come ospite, non solo per una puntata. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico (e conduttore della 70esima edizione del Festival della Canzone italiana) Amadeus al termine della kermesse che ha coinvolti gli artisti più giovani. Il cantautore, che qualche settimana fa ha pubblicato il suo ultimo album ‘Accetto miracoli’, parteciperà a tutte le serate che andranno in scena sul palco del teatro Ariston.

«Sono felice, l’ho incontrato più volte e abbiamo parlato – ha detto Amadeus al termine di Sanremo Giovani che ha selezionato i partecipanti alla categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 -. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare». Tiziano Ferro, dunque, non sarà uno degli ospiti, ma una persona che accompagnerà quotidianamente il conduttore per tutte le serate del Festival della Canzone.

Sanremo 2020: Tiziano Ferro sarà presente a tutte le serate

Non solo Tiziano Ferro. A partecipare al Festival di Sanremo 2020 sarà anche Fiorello, anche se manca ancora la conferma ufficiale. Ma l’amicizia con Amadeus dovrebbe portare a un felice epilogo nella trattativa: «Sono sicuro che Rosario ci sarà perché è un fratello ed era quasi più preoccupato lui di me che al Festival vada tutto bene».

Fiorello e le donne del Festival

E a lui sarà data carta bianca: «So che lui sta pensando a delle sorprese e, siccome io amo l’imprevedibilità, sono felice e sono sicuro che lui non mi dirà tutto. Ma, appunto, non so quante sere ci sarà e cosa accadrà. Può essere tutto. È ovvio che se fosse per me mi legherei Fiorello al piede tutta la settimana». Capitolo quote rosa. Amadeus ha detto che vorrebbe dieci donne sul palco con lui, due per ogni serata.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE + ANSA / MATTEO BAZZI)