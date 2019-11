È ancora mistero intorno a chi affiancherà Amadeus nella conduzione del prossimo festival di Sanremo. Ancora da decidere se sul palco insieme al conduttore de L’eredità ci saranno due donne o un uomo e una donna. Uno dei nomi che più é circolato negli ultimi tempi è quello di Tiziano Ferro. Il cantante ha scelto Instagram per svelare qualche dettaglio in più.

Tiziano Ferro condurrà Sanremo?

A condurre la prossima edizione del festival della canzone italiana al fianco di Amadeus potrebbe esserci Tiziano Ferro. Il cantante, che ha appena pubblicato il suo nuovo album “Accetto miracoli”, ha svelato il mistero tramite il suo profilo Instagram. Pubblicando il video degli applausi ricevuti dopo la sua esibizione nel 2015, il cantante di Latina ha confessato che «ne stiamo parlando, è vero». « Ancora non ci sono certezze – aggiunge Ferro – se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco!💙». La trattativa quindi è in atto ma per avere notizie certe bisognerà però aspettare un altro po’ e, come consiglia Tiziano Ferro, tenere d’occhio le dichiarazioni di Amadeus: «Mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus!»

https://www.instagram.com/p/B4jjSgDh6eK/

(Credits immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO ONORATI)