Harry e Meghan tornano nella famiglia reale per The Prince

Sono stati al centro del dibattito per settimane, ma ora Harry e Meghan hanno raggiunto un accordo per il divorzio dalla casa reale inglese. Prima che questo diventasse definitivo però era già stata programmata una nuova appassionante serie satirica “The Prince” per HBO Max, affidata al creatore dei Griffin.

La serie sarà firmata da Gary Janetti e come detto avrà tra i protagonisti anche Harry e Meghan. La serie sarà ispirata ai Griffin e il ruolo di Stewie sarà ripreso da Baby George. Si tratterà di una serie animata, e verrà raccontata dal punto di vista del piccolo erede al trono, il figlio più grande di William d’Inghilterra e Kate Middleton. Il cast dei doppiatori di The Prince: Harry e Meghan saranno soppiatti rispettivamente da Orlando Bloom e Condola Rashad, mentre Lucy Punch sarà Kate Middleton, Tom Hollander presterà la propria voce sia per il principe Filippo che per Carlo d’Inghilterra, Alan Cumming sarà Owen il maggiordomo di George, Frances De La Tour sarà la regina Elisabetta, mentre Iwan Rheon interpreterà il principe William.

Harry e Meghan in The Prince nonostante il grande addio

Lo stesso Gary Janetti ha dichiarato a proposito di The Prince facendo intendere che anche i recenti contrasti di Harry e Meghan con la nonna regnante potrebbero andare nello show:

“Sono felice di poter lavorare ad una nuova serie con HBO Max, portando ancora una volta alla ribalta le vicende della lotta per il trono della famiglia reale”.

Non ci resta che attendere dunque per scoprire se The Prince permetterà ai sudditi di sua maestà di sorridere finalmente dopo settimane di tensione a causa dello storico addio di Harry e Meghan. Gary Janetti è da sempre una garanzia e tutto questo lascia ben sperare, con la possibilità di vedere la serie animata in onda già in questa stagione alla fine dell’anno. In Italia HBO Max non è presente quindi dovrebbe andare in onda sui canali Fox o su Sky.