Dopo il tira e molla, le apparizioni-debutto sui social network dell’intero cast e i vari festeggiamenti per i 25 anni di Friends, arriva la notizia tanto sognata: la reunion si farà, e con tutti i personaggi.

La reunion di Friends si farà: al lavoro il cast completo con Hbo Max

A dare la notizia in esclusiva è Hollywood Reporter, che racconta come produzione e cast siano convinti e disponibili a lavorare per il ritorno dei sei amici sul piccolo schermo. Non è chiaro se si tratti di una vera e propria serie-sequel o un episodio speciale, ma Hbo Max si sarebbe aggiudicata il progetto e starebbe già trattando con gli autori della serie e con il cast al completo. È ancora presto per parlarne con certezza matematica: nessun accordo è ancora stato siglato ma, secondo la testata di cinema che cita fonti interne, è questione di poco tempo e il cantiere verrà avviato.

Da anni si rincorre il pettegolezzo, farcito da tante speranze, di un ritorno di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler: cosi come gli autori David Crane e Marta Kauffman, anche gli attori protagonisti sembravano indecisi. Se da un lato l’effetto nostalgia è sempre una ottima molla, dall’altro il timore è che rispolverare un prodotto così unico e così ben centrato possa di fatto sminuirne il fascino. Per questo, è probabile che quello che verrà mandato in onda sia un progetto ben più corto dell’originale – che conta 10 stagioni e un totale di 236 puntate- per festeggiare i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio e ricordare ai fan che i sei amici sono ancora lì, a bere il caffè sul divano del Central Perk.

(Credits immagine di copertina: ANSA/DPA)