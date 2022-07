La vera (traumatica) storia del meme della donna che urla a un gatto

Chi non si è mai imbattuto nel meme della donna che urla a un gatto bianco? La signora bionda dell’immagine è Taylor Armstrong ed è una delle protagoniste della serie “The Real Housewives of Beverly Hills”. In uno degli episodi dello show, Armstrong si scaglia in modo veemente contro Camille Grammer. La discussione degenera e la donna inizia così ad urlare e a piangere disperata. Ecco, l’immagine del meme corrisponde proprio a quel momento, associato poi all’immagine del gatto Smudge, a cui non piace l’insalata.

Il meme della donna che urla al gatto bianco: la storia di Taylor Armstrong

Il meme è ormai popolare: la fantasia degli utenti si è letteralmente scatenata. In realtà, quella scena dello show riguarda un momento molto particolare della vita di Taylor Armstrong. La donna stava vivendo, infatti, un periodo molto difficile e delicato: il marito abusava di lei verbalmente e fisicamente da anni, facendola sentire in pericolo. «Camille ha denunciato il mio abuso durante lo show e io ero totalmente sotto shock – racconta la donna nell’intervista di BuzzFeedVideo -. Pensavo che qualcosa nella mia vita sarebbe cambiato inevitabilmente. Tutto questo sarebbe andato in televisione e io avevo un violentatore completamente fuori controllo. Avevo paura che lui potesse uccidermi». La donna racconta che forse nessuno sapeva bene quanto fosse in pericolo la sua vita in quel momento. «Tu non sai quello che mi hai fatto!», ha urlato a Camille Grammer, dopo la rivelazione. Quel momento tragico è poi finito per diventare un popolarissimo meme sui social. «Non avevo idea di chi fosse quel gatto – racconta sorridendo -. Quell’immagine era ovunque. Molti mi hanno chiesto se quel meme mi avesse in qualche modo ferita, dato che quello è stato un momento traumatico per me. Ma no, non è stato così. Adesso la mia vita è come quella di chiunque. Adesso sono incredibilmente felice e molto più forte».