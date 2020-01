Momento ricco di novità per gli amandi dello streaming, dato che arriva la serie cult La Signora in Giallo su Amazon Prime Video. Jessica Fletcher, l’investigatrice più famosa della tv, è infatti disponibile sul servizio di streaming con tutti gli episodi. La signora in giallo, interpretata da Angela Lansbury, si adegua dunque ai tempi e si appresta a conquistare anche la rete, dopo essere entrata nelle tv di tutto il mondo e aver allietato le giornate di almeno tre generazioni.

La signora in giallo è uno dei titoli più longevi della serialità, dato che per la prima volta Angela Lansbury interpretò Jessica Fletcher nel 1984 sulla CBS, andando in onda ininterrottamente fino al 1996. Da quel momento abbiamo assistito ad un vero e proprio fenomeno culturale, con Jessica Fletcher diventata parte integrante della nostra cultura pop. Ora La signora in giallo su Amazon Prime Video si appresta a rivivere nuovamente sfidando il tempo e facendosi amare anche dalla cosiddetta “generazione dello streaming”.

La signora in giallo su Amazon Prime Video ha tutti gli ingredienti per essere un successo senza tempo. La storia è arcinota a chiunque: Angela Lansbury interpreta Jessica Fletcher, ex insegnante in pensione e scrittrice appassionata di storie poliziesche, che si trova a risolvere casi di omicidio in giro per il mondo, anche dove si reca in vacanza, aiutando i detective e i poliziotti mettendo al sevizio della legge la sua intelligenza, intuizione e preparazione. Questa serie ha ispirato in Italia successivamente lo show Don Matteo, in cui il prete interpretato da Terence Hill aiuta la polizia nelle indagini.

La signora in giallo su Amazon Prime Video, la serie dei record

La signora in giallo è stato anche uno degli show più premiati di sempre: lo show è stato candidato sei volte ai Golden Globe come miglior serie drammatica, conquistando il premio in due occasioni. La vera icona però è Angela Lansbury che detiene il record con ben dieci candidature ai Golden Globe e addirittura dodici agli Emmy Awards come migliore attrice in una serie drammatica .

Dopo aver dunque annunciato che su Netflix arriveranno i film dello Studio Ghibli anche l’altro servizio di streaming più importante al mondo con La signora in giallo su Amazon Prime Video fa rivivere le emozioni degli anni 80-90 alle nuove generazioni.