La lettera postuma di Piero Angela è il post di maggior successo su Facebook nel 2022

Era la mattina del 13 agosto. Solo poche ore prima era stata diffusa e confermata la notizia della morte del più grande divulgatore scientifico della storia della televisione italiana. Qualche ora dopo, la pagina Facebook di SuperQuark Rai ha eseguito una delle ultime volontà dello storico conduttore della trasmissione, pubblicando una lettera postuma di Piero Angela da far leggere a tutti i suoi affezionati telespettatori. Ed è quello il post social che ha ottenuto il miglior successo, in Italia, nel 2022.

LEGGI ANCHE > Il messaggio postumo di Piero Angela affidato ai social di SuperQuark

Secondo una rilevazione – basata sui dati – effettuata da DeRev, con oltre 954mila interazioni (di cui oltre 197mila condivisioni) il post pubblicato da SuperQuark con la lettera Piero Angela è stato il post di maggior successo pubblicato su Facebook (in Italia) nel corso del 2022.

Numeri altissimi per il canale social della trasmissione e che testimoniano l’affetto del popolo italiano (quello televisivo e non solo) per un personaggio e una personalità che ha fatto la storia della televisione e della divulgazione scientifica in tv. E la lettera Piero Angela, un vero messaggio ai giovani che faranno il futuro del Paese e del Mondo, resterà una piccola grande gemma anche nella storia di Facebook.

Lettera Piero Angela, il post con più interazioni del 2022

Nella top 10 dei post di maggiore successo, per quel che riguarda Facebook, in Italia nel 2022 troviamo per ben due volte “Fatto in Casa con Benedetta”, la pagina social di Benedetta Rossi. Poi, ai piedi del podio di questa graduatoria, c’è un video pubblicato da Sky: si tratta di un filmato tratto da “Italia’s got Talent”. Dopodiché c’è il video del bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (pubblicato dalla stessa conduttrice svizzera) e il post con cui Casa Surace annuncia la morte di Nonna Rosetta.

Al settimo posto c’è spazio anche per il “sacro”: con oltre 560mila interazioni, il video della processione per i festeggiamenti di San Giovanni condiviso dalla pagina VisitFormia, entra di diritto nella top 10 del 2022. La classifica si chiude con la foto e il post condivisi da EuroSport Italia dopo la vittoria mondiale della Nazionale italiana di basket con sindrome di Down, con un video su alcuni controlli del Green Pass e – infine – un post di Motori.news sul lavoro della Polizia.