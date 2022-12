Google e Meta stanno perdendo il predominio nel settore della pubblicità online?

Secondo Axios, Google e Meta quest’anno sono responsabili del 48,4% delle entrate pubblicitarie online: Google è responsabile del 28,8% delle entrate, Meta del 19,6%. È la prima volta a partire dal 2014 che Google e Meta controllano meno del 50% della spesa pubblicitaria digitale statunitense.

Google e Meta devono competere con TikTok, Amazon e Apple

Per anni le due aziende hanno dominato questo settore ora le percentuali sono in calo soprattutto per la crescita delle aziende concorrenti, tra cui Amazon e Apple. Nel 2017 le due aziende avevano fatto registrare un picco del 54,7% in questo settore secondo i dati riportati da Insider Intelligence. Un altro possibile concorrente di Google e Meta è TikTok. Il business del social network cinese è in espansione anche se è ancora relativamente limitato negli Stati Uniti: si prevede infatti che TikTok guadagnerà 8,6 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie nel 2024, diventando il quinto più grande editore di annunci digitali dopo Google, Meta, Amazon e Microsoft/LinkedIn negli Stati Uniti. Google ha dominato a lungo il settore degli annunci pubblicitari connessi alle ricerche sul proprio motore di ricerca, mentre Meta ha investito nella pubblicità mirata sui social network di cui è proprietaria, cioè Instagram e Facebook. Ad oggi, sempre più persone sfruttano TikTok e Amazon per cercare e acquistare prodotti online quindi togliendo il predominio a Google in questi settori. Secondo quanto riporta anche Gizmodo, Amazon ad oggi guadagna oltre 30 miliardi di dollari l’anno grazie agli annunci pubblicitari.

L’anno scorso Apple ha apportato delle modifiche alle politiche di tracciamento delle applicazioni. Le nuove regole sono note anche come App Tracking Transparency e hanno avuto un impatto notevole sulle possibilità di Meta di raccogliere i dati delle persone che utilizzano iPhone per proporre agli utenti di Instagram e Facebook degli annunci pubblicitari mirati. Meta ha dichiarato che le modifiche di Apple nel tracciamento dei dati degli utenti hanno causato una perdita 10 miliardi di dollari all’azienda.