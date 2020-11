La Stampa si scusa per la rubrica contro la violenza sulle donne fraintesa

«Visto che oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, farò un’eccezione e non picchierò mia moglie». Queste le parole della rubrica satirica La Jena de La Stampa – firmata da Riccardo Barenghi – che ha scatenato polemiche sui social e dopo la condivisione di alcuni influencer. Tra i tanti commenti di chi si è sentito offeso La Stampa, nel pezzo di chiarimento della questione, ha citato: «Sono sgomenta. Credo che fare dell’ironia su una questione così delicata come quella della violenza sulle donne sia vergognoso, e il fatto che abbiate permesso che venisse pubblicata mi fa capire quanta strada c’è ancora da fare per raggiungere l’obiettivo di non dover mai più leggere ogni giorno tristi notizie come quelle di uomini che picchiano una donna, e magari alla lunga arrivano anche ad ucciderla».

Le scuse di Riccardo Barenghi per a Jena di oggi

«Mi dispiace molto che la Jena di oggi abbia suscitato tante critiche e tanto sgomento», ha fatto scritto Barenghi, «tanto più che la mia intenzione era di svelare l’ipocrisia di moltissimi uomini. Che picchiano le mogli e poi fanno una sorta di patetico fioretto nella giornata contro la violenza. Ovviamente il linguaggio e il tono erano quelli della satira. Comunque, chi scrive ha la responsabilità di essere capito, se questo non accade la colpa è sua. Cioè mia. Mi scuso con tutte le donne che si sono sentite offese, Riccardo Barenghi». Le scuse sono arrivate per tutte le donne che si sono sentite offese, spiegando che l’intento che c’era dietro era ben diverso.

C’è anche chi ha difeso Barenghi

Chi conosce la rubrica e l’intento satirico che ha da sempre non ha probabilmente avuto dubbi sulle intenzioni del giornalista de La Stampa mentre altri si sono sentiti offesi e hanno affermato che la satira, in un caso come questo, non avrebbe dovuto essere utilizzata.

Il lettore avrà anche sempre ragione, ma ci vuole davvero una buona dose di ottusità per scambiare per sessista la Jena di Barenghi di oggi @LaStampa — paolomadron (@paolomadron) November 25, 2020