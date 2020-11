Le critiche a Gianni Riotta per il tweet su Maradona

Gianni Riotta ha sottolineato come Maradona fosse un grande uomo in campo ma molto meno fuori ed è stato insultato

Diego Armando Maradona ci ha lasciati e i social si sono letteralmente riempiti di cordoglio e bellissimi ricordi per un mito che ora, dopo la sua morte, diventa leggenda. Calciatore formidabile che ha fatto la storia di questo sport, Diego Armando Maradona è stato «in campo il miglior calciatore della storia, fuori no». Questo si legge nel tweet del giornalista de La Stampa Gianni Riotta. Non c’è voluto molto tempo perché questa affermazione generasse, a pioggia, una marea di critiche.

LEGGI ANCHE >>> L’ultima copertina di Sportweek e «la terza vita di Maradona»

Tweet Riotta Maradona: pioggia di critiche

Avresti potuto aspettare almeno fino a dopo il funerale (o nemmeno quello). Questo, in pratica, il messaggio della maggior parte delle persone che hanno criticato Riotta per aver sottolineato che fuori dal campo di calcio non fosse un uomo altrettanto grande. Tutto il mondo dello sport e del calcio è attualmente in lutto e la richiesta dei tifosi e di chi amava Maradona è quella di aspettare per criticare l’uomo che era quando non giocava a calcio.

“Si chiama giornalismo. Legga.”

Digli che se è giornalismo è scritto abbestia e che se invece è attention whoring ce l’ha fatta e adesso gli danno un sacco d’attenzione mista a secchiate di guano. — mazzetta (@mazzettam) November 25, 2020

Il miglior giocatore della storia, punto! Che cinismo.. — Ale MB (@AlessioLacava1) November 25, 2020

I agree to disagree. Comunque non sarà certo questo suo tweet fugace e inopportuno a cristallizzare una figura geniale e complessa come quella di #Maradona . Da liberale nell’animo, provo a non alimentare tendenze moralizzatrici. — Ale MB (@AlessioLacava1) November 25, 2020

Non mancano le offese volgari

Se c’è chi si limita a discutere e a sottolineare quello che viene interpretato come un gesto di cattivo gusto, c’è anche chi non risparmia le offese e le volgarità.

ma all’anema è chitestrammuorte — MY NAME IS LOTA (@SalvatoreC1970) November 25, 2020

Riotta aldamar — Marco (@AlMazza64) November 25, 2020