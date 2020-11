I ‘cittì’ social contro l’ottima prestazione di Insigne in Nazionale

Il peso della maglia numero 10 sulle spalle ha sempre segnato la storia di chi ha avuto l’onore e l’onere di indossarla. In particolar modo quando si tratta della casacca della Nazionale azzurra di calcio. La storia racconta di attacchi a Roberto Baggio, ad Alessandro Del Piero e a Francesco Totti (per rimanere ai tempi più recenti). E ora, anche dopo una vittoria, questo tam tam si ripete anche con Lorenzo Insigne che anche ieri sera, come già fatto domenica contro la Polonia, ha sfoderato una prestazione fuori le righe (ma a livello delle sue potenzialità innegabili). E i commenti contro Insigne si sprecano sui social, dove tutti sono commissari tecnici ed esperti di pallone (dopo aver vestito le vesti dei virologi, degli economisti, dei vaticanisti e di molte altre professioni).

Un otto in pagella che a molti non è piaciuto. Ma accade spesso: tutti (o almeno molti) appassionati di calcio e tifosi della Nazionale si perdono in quel bicchiere d’acqua chiamato ‘tifo’. Non tanto per la maglia azzurra, ma per la squadra di club. Una passione viscerale che porta a non osservare le prestazioni dei singoli calciatori con oggettività.

Commenti contro Insigne, l’insano sport sui social

Ed ecco che tra i commenti contro Insigne troviamo tutto questo.

Unico attaccante a non aver fatto gol.😂 No ma Varriale è molto lucido quando valuta i calciatori del Napoli. Lucidissimo.🤪 — 💥IL TANGO☆☆☆ (@Colpo_di_Tango) November 18, 2020

Mo c’è anche il migliore del primo tempo , @realvarriale non sà più cosa inventarsi per mettere il suo pupillo . — GiorgeWood (@gmlegnino) November 18, 2020

E da teleNapoli è tutto… — Nico R. ⚠⬜⬛⚠ (@pistoligno_gol) November 19, 2020

🤣🤣🤣🤣 Bosnia aveva mezza squadra fuori per #covid e le Asl di napoli non hanno detto nulla. #insigne giocatore di calcio🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Antonio (@Amo_J_72) November 19, 2020

Se il tifo offusca la vista

Questa è solo una piccola collezione dei commenti contro Insigne. La maggior parte arrivano dai tifosi della Juventus (dichiarati, basti vedere le foto profilo e le bio su Twitter). Gli stessi che hanno celebrato il record di Cristiano Ronaldo (che record non è) raggiunto contro la fortissima Andorra. Insomma, se in molti si credono commissari tecnici, altri pensano che il tifo vinca su tutto.

