Y un día ocurrió. El Clarìn dà così la notizia della morte di Maradona

Y un día ocurrió. È l’incipit storico con cui il quotidiano El Clarìn dà la notizia peggiore che il mondo del calcio abbia mai dovuto affrontare: la morte di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino, nell’articolo di Mariano Verrina, la morte sarebbe stata causata a un arresto cardiaco in seguito all’operazione al cervello a cui il numero dieci si era sottoposto negli ultimi giorni.

Maradona è morto, la notizia d El Clarìn

Il 2020 ci offre questa ennesima, terribile notizia. El Clarìn scrive: «La frase che è stata scritta più volte ma che era stata dribblata dal destino fa ora parte della triste realtà: è morto Diego Armando Maradona».

Calciatore del Napoli, due scudetti e una coppa Uefa vinti con la formazione partenopea, Maradona non è stato soltanto un giocatore di pallone, ma un vero e proprio simbolo per una città, Napoli appunto, e per una nazione intera, l’Argentina. D10S, feticcio, santo da processione, Maradona è stato molte cose nella sua vita. Negli ultimi giorni aveva compiuto 60 anni: poi la notizia del ricovero in ospedale per una grave emorragia celebrale. Sembrava essersi ripreso, ma in realtà il decorso non è stato affatto positivo. E ha portato all’arresto cardiaco che ne avrebbe provocato la morte.