Sarà la prima volta di Messi al San Paolo, il tempio di Maradona

L’urna di Nyon non è stata benevola con il Napoli. La squadre di Gennaro Gattuso (subentrato a Carlo Ancelotti la scorsa settimana) se la dovrà vedere con il Barcellona. Una sfida da tutto esaurito, condito da una prima volta storica: Messi al San Paolo. Lo stadio partenopeo, che ha visto le gesta di Diego Armando Maradona, ospiterà anche il sei volte pallone d’oro. Una prima assoluta per il talento argentino paragonato, da tutti, proprio a El Dies per il suo talento.

Da dieci a dieci. Ventotto anni dopo. Per i romantici del calcio – che ancora sono presenti, nonostante tutto – quello di febbraio sarà un lieto evento: vedere Lionel Messi al San Paolo per la prima volta è un onore e privilegio raro per un mondo di passione e tifo. Il tutto nel teatro che ha visto le gesta di Diego Armando Maradona, considerato dai più il più forte calciatore della storia.

La sfida di Champions: Napoli-Barcellona

La storia che si ripete. Sui social, oltre alla delusione per un accoppiamento così complicato (uno dei più difficili anche alla vigilia del sorteggio degli ottavi), emerge anche grande entusiasmo per chi avrà la fortuna di poter assistere alla prima di Messi al San Paolo.

Che senso ha andare in Champions League e non misurarsi con i più grandi del calcio europeo? Vedremo Messi al San Paolo! Io il calcio lo vedo così!#ForzaNapoliSempre ⚽️ https://t.co/aYzfBBkhAy — Franco Neapolitan (@francodomicolo) December 16, 2019

Partito il conto alla rovescia per vedere Messi al San Paolo

Certo, ad Atalanta e Juventus è andata meglio, pescando rispettivamente Valencia e Lione. Il calcio, però, è fatto anche di emozioni che non sono fatte solamente di trionfi. E il conto alla rovescia per vedere Messi nel tempio che ha ospitato le gesta di Maradona è già partito. E l’appuntamento è per il 25 febbraio.

(foto di copertina: ANSA/RUNGROJ YONGRIT)