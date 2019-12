Ottavi di finale di Champions League: i sorteggi | LIVE

Ci siamo. Oggi, dalle 12, l’urna di Nyon segnerà il destino delle tre squadre italiane rimaste in corsa per la massima competizione europea per club. I sorteggi Champions per gli ottavi di finale metteranno di fronte ad Atalanta, Juventus e Napoli gli avversari da affrontare per proseguire il loro cammino. La squadra guidata da Gasperini proverà a sorprendere ancora una volta, anche se le possibili avversarie sono tutt’altro che semplici. Stesso discorso per quel che riguarda gli uomini di Gattuso, in seconda fascia come la Dea. Un destino più agevole potrebbero averlo i bianconeri di Sarri che, vincendo il proprio girone, si trovano in prima fascia. Ma anche in questo caso gli spauracchi non mancano.

Le gare di andata si disputeranno suddivise in due settimane, come da tradizione dell’ultimo biennio: il 18-19 e il 25-26 febbraio. Le partite di ritorno, anch’esse, si disputeranno su settimane sfalsate: il 10-11 e il 17-18 marzo. Per chi avrà l’onore e l’onere di superare gli ottavi di finale, la corsa verso Istanbul proseguirà con i sorteggi Champions dei quarti, in programma il 20 marzo.

Le fasce dei sorteggi Champions

La prima fascia (quella che contiene i nomi delle squadre che hanno vinto il proprio girone), è composta da: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain e Valencia. La seconda, oltre a Napoli e Atalanta, vede la presenza di Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Real Madrid e Tottenham.

Le regole base e le possibili avversarie delle italiane

Agli ottavi di finale non si possono incrociare squadre della stessa Nazione e compagini che già si sono affrontate nel corso della fase a gironi. La Juventus, dunque, non potrà incontrare Napoli, Atalanta e Atletico Madrid. Da evitare, dunque, sono il Real Madrid, il Chelsea (più per storia che per valore tecnico) e il Tottenham di José Mourinho. Discorso diverso per la Dea e i partenopei. Pescare Lipsia e Valencia sarebbe l’ideale, ma le possibilità sono abbastanza remote.

