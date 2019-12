Sedicesimi di Europa League: i sorteggi | LIVE

Oltre alle tre squadre italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League (Atalanta, Juventus e Napoli), anche Inter e Roma attendono il loro destino e le loro avversarie per i sedicesimi di finale della seconda competizione europea per club. I sorteggi Europa League inizieranno alle 13, con i nerazzurri teste di serie, mentre i giallorossi rischiano di più essendosi qualificati come secondi nel proprio girone. Il torneo, con la fase a eliminazione diretta, entra nel vivo.

Le due fasce mostrano una netta differenza tra chi ha vinto il proprio raggruppamento nella prima fase (con alcune eccezioni) – o retrocessa dalla Champions League come una delle migliori terze – e chi, invece, si è qualificata come seconda del proprio girone o non è riuscita a rientrare nel novero delle migliori terze in Champions. Le gare di andata dei sedicesimi di finale sono in programma per giovedì 20 febbraio; il ritorno la settimana successiva, il 27 febbraio. Le fasce orarie, come di consueto, sono due: 18.55 e 21. Poi il sorteggio degli ottavi di finale, in programma il 28 febbraio.

Le teste di serie dei sorteggi Europa League

Sono sedici le teste di serie che saranno inserite nell’urna numero 1 di Nyon per i sorteggi Europa League: Ajax, Salisburgo Inter Benfica, Siviglia. Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Istanbul Basaksehir, Braga, Manchester United. Escludendo Inter e Istanbul Basaksehir, si tratta dei possibili incroci per la squadra di Paulo Fonseca.

La seconda fascia

Oltre alla Roma, la seconda fascia (quella che contiene le possibili avversarie dell’Inter) è composta da: Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brugge, APOEL, FC Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar. I nerazzurri, dunque, hanno più chance dei giallorossi di pescare un avversario più semplice.

