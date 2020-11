Maradona dovrà essere operato con urgenza per un edema cerebrale

Dopo la paura delle scorsa notte (italiana), i medici avevano rassicurato i fan del Pibe de Oro parlando di una situazione di stress dovuta a disidratazione e anemia derivante da problemi di alimentazione e legata a un fattore emotivo. Ora, però, dall’Argentina arrivano informazioni ben differenti, con l’ex numero 10 del Napoli che dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa per un edema. Come sta Maradona? Per il momento le sue condizioni sono sotto il controllo dei medici, ma nelle prossime ore sarà trasferito in un ospedale di Buenos Aires per sottoporsi all’operazione.

Nel corso della giornata di oggi, fonti ospedaliere avevano negato la gravità della situazione. Poi, però il tam tam mediatico dei quotidiani argentini è arrivato alla verità sulla domanda «come sta Maradona?». E a confermare una situazione non delle migliori è stato lo stesso medico che sta seguendo il Pibe de Oro: «Abbiamo individuato un ematoma subdurale tra il cervello e il cranio. Si tratta di una diagnosi che, a volte, richiede tempo a causa della sua scarsa rappresentazione clinica». E il Napoli non ha fatto mancare il suo appoggio al suo ex campione.

Come sta Maradona? Necessario intervento alla testa

L’operazione è urgente e sarà effettuata già nelle prossime ore. E a confermarla è lo stesso manager e amico del Pibe de Oro Stefano Ceci: «Diego era stato ricoverato perché non era in buone condizioni. Camminava a fatica, il colorito non era buono. Di li l’ospedale, dove gli è stata riscontrata anemia e disidratazione. Gli esami di approfondimento hanno evidenziato un coagulo dovuto ad una caduta. Sarà accaduto dopo l’assunzione dei suoi ansiolitici che gli servono per dormire e che lo portano ad essere disconnesso. Ha sofferto la situazione mondiale legata al Covid, chiuso da febbraio in Argentina».

