La Rai trasmetterà in diretta i funerali di Gigi Proietti

Giovedì Roma (e non solo) si fermerà per ricordare Gigi Proietti. Il mattatore capitolino si è spento nella notte del 2 novembre scorso, giorno del suo 80esimo compleanno, per un arresto cardiaco. La sindaca Virginia Raggi aveva già annunciato il lutto cittadino per la giornata delle esequie e mentre si propongono iniziative per ricordare e celebrare l’attore romano, la Rai ha comunicato la decisione di trasmettere in diretta il funerale Gigi Proietti. La cerimonia si terrà in piazza del Popolo e, anche per evitare assembramenti (vista la situazione epidemiologica nella capitale e in tutta Italia) la televisione pubblica coprirà integralmente l’addio al tanto amato attore con una diretta che andrà in onda su Rai 1.

Il funerale Gigi Proietti ci saranno giovedì e la funzione sarà celebrata a Piazza del Popolo (nella Chiesa degli Artisti), in forma strettamente privata. La famiglia, visti i tanti attestati di stima e amore arrivati nelle ultime ore, ha deciso di autorizzare la Rai a trasmettere in diretta le immagini delle esequie. Un modo per coinvolgere anche tutti quei cittadini che nelle ultime ore si sono stretti attorno al dolore della famiglia dell’attore romano.

Funerale Gigi Proietti in diretta su Rai 1

La diretta del funerale Gigi Proietti andrà in onda su Rai1 a partire dalle 10 di giovedì 5 novembre, giorno in cui è stato anche proclamato il lutto cittadino: «Vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza», ha detto Virginia Raggi.

L’intitolazione del Globe Theatre di Villa Borghese

Nel frattempo proseguono le iniziative per celebrare la figura di Proietti. Nella giornata di lunedì, Carlo Verdone aveva proposto l’intitolazione del teatro Brancaccio all’attore romano. In queste ore, invece, si fa sempre più strada l’ipotesi di un’intitolazione del Globe Theatre di Villa Borghese, fondato dallo stesso Proietti e di cui era anche direttore artistico.

(foto di copertina: da Propaganda Live, La7)