Un giorno triste per Roma, per il cinema e il teatro italiano e per tutto il Paese. La notizia del ricovero in gravi condizioni in ospedale arrivata nella tarda serata di domenica, aveva già scosso tutti gli appassionati. Poi, questa mattina, il risveglio con quell’aggiornamento che nessuno avrebbe mai voluto sapere. Nelle ultime ore sui social sono comparsi migliaia di omaggi rivolti all’iconico attore romano e in molti, inevitabilmente, aspettano notizie sui funerali Gigi Proietti. E la famiglia promette che sarà ricordato come merita, nella città che ha sempre amato e che ha sempre risposto a quell’amore.

«Gigi sarà ricordato come merita», ha fatto sapere la famiglia contattata da AdnKronos. La stessa agenzia di stampa ha sottolineato come si stia pensando a una cerimonia funebre pubblica, ma con ingressi contingentati a causa del periodo che non consente di creare assembramenti. E la cerimonia, secondo quanto trapela da fonti stampa, potrebbe essere duplice. Virginia Raggi ha messo a disposizione una delle sale del Campidoglio per la camera ardente, ma si pensa anche al Globe Theatre Silvano Toti nel mezzo di Villa Borghese, il teatro ideato proprio dallo stesso Proietti e dove sono andate in scena nel corso degli anni alcune opere di William Shakespeare, sotto la sua supervisione artistica.

Ancora non è stata definita una data per i funerali Gigi Proietti. Sicuramente, però, ci sarà una funzione in chiesa anche se il luogo non è ancora stato trovato. Sicuramente la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo sarebbe il luogo adatto, ma la situazione legata al coronavirus e tutte le limitazioni potrebbero far optare per un altra chiesa. Il funerale, però, dovrebbe tenersi in forma pubblica, ma con ingressi contingentati nel rispetto delle regole e dei protocolli sanitari.

(foto di copertina: da Rai1)