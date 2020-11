Addio a Gigi Proietti morto a 80 anni, proprio nel giorno del suo compleanno. L’attore era ricoverato da circa quindici giorni – come aveva riportato l’Adnkronos – all’interno di una clinica romana. Tuttavia nelle ultime ore – la notizia era stata data dal quotidiano Il Tempo nella tarda serata di ieri – le sue condizioni si erano particolarmente aggravate, tanto da costringere i medici a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva.

Gigi Proietti morto, cosa è successo

Da diversi anni Gigi Proietti soffriva di problemi cardiaci. Un primo palesarsi di questa situazione clinica si è avuto esattamente dieci anni fa, quando l’attore di cinema e di teatro – immortale volto dello spettacolo italiano in tutte le sue forme – era stato ricoverato per uno scompenso cardiaco che, tuttavia, non gli aveva impedito di tornare sulla scena solo pochi giorni dopo la sua completa guarigione.

Nei giorni della pandemia è stato una voce molto importante per trasmettere messaggi di sensibilizzazione verso i comportamenti responsabili da tenere in una fase d’emergenza per il Paese. La sua morte – lo si ribadisce per evitare speculazioni – non ha nulla a che vedere con il coronavirus, ma è legata ai problemi cardiaci che lo hanno costretto al ricovero negli ultimi quindici giorni.

Gigi Proietti morto, in ospedale la famiglia mantiene il più stretto riserbo

Insieme a lui, in ospedale, lo hanno accompagnato fino agli ultimi istanti le figlie Susanna e Carlotta e la compagna di sempre, Sagitta Alter. Gigi Proietti aveva sempre scherzato sulla data di nascita – il 2 novembre, appunto, giorno tradizionalmente legato ai defunti – e la sua ironia gli ha sempre dato modo di trovare spunti originali per affrontare i tanti memoriali che, negli anni scorsi, accompagnavano i suoi compleanni. Da ‘Febbre da cavallo’ a ‘Tosca’, Gigi Proietti ha regalato alla cultura italiana momenti indimenticabili. Il successo in teatro e al cinema era diventato successo televisivo con la serie ‘Il maresciallo Rocca’, una delle ultime interpretazioni è stata quella di Mangiafuoco nel Pinocchio di Garrone.