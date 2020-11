Carlo Verdone chiede di intitolare il Teatro Brancaccio a Gigi Proietti

È stato un maestro per molti attori, romani e non solo. Ha spaziato dal teatro al cinema, fino alla televisione (come con l’indimenticabile Maresciallo Rocca). La sua voce iconica, come quel suo volto che ha accompagnato e dato lustro a molte commedie che hanno fatto la storia della cultura italiana. Per questi motivi Carlo Verdone propone l’intitolazione del Teatro Brancaccio in Teatro Gigi Proietti, come ultimo omaggio al grande attore romano morto nella notte del 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno.

«È stato un grande maestro. Lui voleva spingere i giovani, lo faceva con una grande dedizione. Molti attori gli dovranno molto, non sarebbe male intitolare a lui il Teatro Brancaccio – ha detto Carlo Verdone in collegamento con RaiNews24 -. Lascia un vuoto enorme. Evidentemente, questo 2020 è stato un anno dannato. Quel volto ci dava una rassicurazione per dire che un’anima questa volta ci dà».

Teatro Gigi Proietti al Brancaccio, la proposta di Carlo Verdone

«Lui, come Alberto Sordi e Aldo Fabrizi, è stato un simbolo di questa città. Credo che sia stato un attore amato in tutta Italia. Era talmente completo che aveva successo in tutti i teatri d’Italia, ma ha fatto anche dei bei film. Era un uomo molto colto», ha concluso Carlo Verdone nel suo ricordo di Gigi Proietti.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Carlo Verdone)