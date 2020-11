Paura per Maradona, il Pibe de Oro ricoverato in ospedale

È fitto, al momento, il mistero sui motivi che avrebbero portato Diego Armando Maradona in ospedale. L’ex fuoriclasse di Napoli e Argentina, che adesso allena il Gimnasia La Plata, venerdì, era allo stadio per la partita vinta 3-0 dalla sua squadra contro il Patronato, ma era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare a causa di problemi a una protesi a un ginocchio. Il medico dell’ex numero 1o non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulle condizioni del suo paziente, ma secondo alcuni rumours all’origine del ricovero ci sarebbe uno stato anemico, oltre che una complessa situazione psicofisica a cui avrebbero contribuito alcool, paura della pandemia, problemi personali e familiari. Un mix di problemi e preoccupazioni che in qualche potrebbe aver aver contribuito al malore che l’ha fatto finire in clinica. Pare infatti che l’ex fuoriclasse si sarebbe svegliato di cattivo umore, con dolori allo stomaco e nessuna voglia di mangiare.