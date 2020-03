La direzione di Rai 1 si è trovata costretta a sospendere La Corrida, programma diretto da Carlo Conti che ha come grande protagonista proprio il pubblico in studio. Secondo quanto riportato dal decreto approvato dal Governo nelle ultime ore, infatti, sono vietati per i prossimi 30 giorni gli assemblamenti di persone che non garantiscano la distanza di sicurezza di un metro per prevenire la diffusione del coronavirus. Dunque sospesa a tempo indeterminato La Corrida, che aveva fatto registrare ottimi ascolti vincendo anche la sfida con Amici di Maria De Filippi.

Al momento lo show è sospeso per questa settimana, ma è molto probabile che il provvedimento andrà avanti almeno di pari passo con la chiusura delle scuole prolungata fino al prossimo 15 marzo coinvolgendo dunque anche l’appuntamento di venerdì prossimo, Intanto questa settimana La Corrida sarà sostituita da una puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Nel frattempo proprio Amici di Maria De Filippi, come tutti gli altri programmi tv, sarà costretto ad andare in onda il venerdì senza pubblico. Si era parlato di anticipare d’urgenza l’appuntamento a giovedì sera per poter svolgere la seconda serata ancora con il pubblico, ma sembra un’ipotesi tramontata anche perché poi avrebbe dovuto vedersela col fortissimo Don Matteo di Rai 1. Certo gli ascolti tv potrebbero premiare comunque il talent Mediaset, che la scorsa settimana era stato sconfitto dal programma dei dilettanti allo sbaraglio.