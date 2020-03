Le ultime indicazioni del governo per prevenire il contagio da coronavirus

Nuove indicazioni per il contenimento del contagio e in merito alle norme igieniche

Tra i vari punti della situazione fatti oggi in Consiglio dei ministri ci sono anche le norme igieniche e le indicazioni perfezionate per contenere il contagio del coronavirus. Mano a mano che passano i giorni le misure che il governo domanda al popolo di adottare diventano sempre più specifiche e dure, considerata l’urgenza di stabilizzare il numero di contagiati e far si che siano meno dei giorni precedenti. Vediamo le ultime novità in termini di misure igieniche coronavirus e cosa fare per contenere la diffusione.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus in equilibrio: oggi è la giornata con più contagi ma anche con più guariti

Le norme igieniche coronavirus aggiornate

Le norme igieniche sacre per prevenire l’espandersi del contagio sono sempre quelle (almeno le principali): lavarsi spesso le mani – con la raccomandazione a tutti i locali pubblici di fornire soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani-; starnutire e tossire coprendosi bocca e naso e, quando possibile, direttamente in un fazzoletto; evitare il contatto ravvicinato con chi è contagiato ma anche strette di mano, baci e abbracci son tutte le persone; stare ad almeno un metro dalle persone nelle occasioni sociali; evitare di condividere bottiglie e bicchieri; evitare l’assunzione di farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico; la mascherina va utilizzata solo se si sospetta di essere malati o se si assiste una persona malata.

Misure di contrasto coronavirus su tutto il territorio

A partire dalla chiusura di scuole e università fino al 15 marzo disposta su tutto il territorio nazionale arrivano anche le misure di contenimento che tutti – zona rossa, zona gialla e il resto d’Italia – sono tenuti ad osservare.

Disposta la sospensione di congressi, meeting, eventi e riunioni che coinvolgono il personale sanitario, il personale che svolge servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Sospesa fino a data da destinarsi anche ogni altra attività convegnistica e congressuale;

che coinvolgono il personale sanitario, il personale che svolge servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Sospesa fino a data da destinarsi anche ogni altra attività convegnistica e congressuale; sospesi manifestazioni e eventi di qualunque natura , sia in luoghi pubblici che privati, che comportino un affollamento tale da non permettere di rispettare la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone;

, sia in luoghi pubblici che privati, che comportino un di un metro dalle altre persone; sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni genere svolti sia in luoghi pubblici che in luoghi privati. Fanno eccezione le sedute degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi a porte chiuse dopo i dovuti controlli del personale medico;

di ogni genere svolti sia in luoghi pubblici che in luoghi privati. Fanno eccezione le sedute degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi a porte chiuse dopo i dovuti controlli del personale medico; stabilita la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università a partire dal giorno dopo l’emanazione del decreto, ovvero il 5 marzo, fino al 15 marzo. Le attività formative potranno essere svolte esclusivamente a distanza;

a partire dal giorno dopo l’emanazione del decreto, ovvero il 5 marzo, fino al 15 marzo. Le attività formative potranno essere svolte esclusivamente a distanza; per tutta la durata dell’emergenza è ammissibile, ove possibile, lo smart working, ovvero il lavoro da casa.

(Immagine da Pixabay)