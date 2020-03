Coronavirus in equilibrio: oggi è la giornata con più contagi ma anche con più guariti

Il bilancio coronavirus della giornata di oggi fa registrare il più alto numero di contagiati fino ad oggi – come da copione secondi i virologi -, ovvero 587 in un giorno. Rispetto a ieri si è avuto il 73,5% di contagi in più. Dall’altro lato, però, c’è anche la speranza data dal dato dei guariti; sempre nella giornata di oggi, infatti, c’è stato il picco delle persone che sono guarite dalla malattia: sono 276, ben 116 guarigioni in più rispetto a quelle registrate ieri.

Superati i 100 morti e i 2700 contagi

A fornire il bilancio della giornata di oggi in termini di dati è stato il commissario Angelo Borrelli durante una conferenza stampa della Protezione Civile. Nella giornata di oggi siamo arrivati a quota 107 morti, aggiungendo 28 persone al dato di ieri. I contagi nel nostro paese arrivano a 2706 e l’aumento rispetto a ieri è il più alto registrato negli ultimi giorni. Sempre il 4 marzo è arrivata anche la notizia del contagio di Patrizia Barbieri, sindaca di Piacenza, che è anche presidentessa della provincia. Dopo essere risultata positiva al tampone è cominciata la quarantena presso la sua abitazione. Attualmente i sintomi della malattia sono tosse e febbre alta ma le condizioni non sono considerate preoccupanti.

Incremento del 50% dei posti in terapia intensiva

Il governo ha in mente un piano per aumentare il numero di posti in terapia intensiva del 50%. Raddoppio dei posti disposto anche nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Le attività di tutti gli ospedali dovranno essere rimodulate con la «ridistribuire il personale sanitario per l’assistenza, con un percorso formativo ‘rapido’, qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici». Il personale medico e infermieristico dovrà quindi seguire i corsi Fad (Formazione a distanza) dell’Istituto superiore di sanità. Anche le strutture private accreditate assumono un ruolo chiave nei piani del governo poiché serviranno «per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da Covid-19».

