Il treno di Kim Jong Un è stato avvistato in una località turistica

Dov’è Kim Jong Un? Continua la vicenda sulla sparizione del leader nordcoreano, che ormai è diventata quasi una saga. Si inseguono le notizie, tra fonti accreditate e fonti sconosciute, sia interne che esterne al paese. L’attenzione è puntata sulle condizioni di salute del dittatore nordcoreano: da chi suppone che Kim stia facendo i conti con il coronavirus (nello specifico Newsis News Agency, un’agenzia di stampa privata in Corea del Sud) a chi parla di convalescenza per un intervento al cuore nella provincia del Nord Pyongan (il quotidiano NK, gestito principalmente da disertori della Corea del Nord). Anche a Trump è stata chiesta la sua e il leader USA si è limitato a dire che, secondo lui, le voci sul precario stato di salute sarebbero infondate.

Avvistato il treno di Kim Jong Un

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn — 38 North (@38NorthNK) April 25, 2020



In questa babilonia di informazioni l’ultima accertata è quella sull’avvistamento del treno della famiglia presidenziale nella stazione di Wonsan tra il 21 e il 23 aprile. Il sito americano 38north.org, specializzato sulla Corea del Nord, ha pubblicato la foto satellitare del convoglio in questione fornendo un ulteriore tassello al puzzle di questo enigma. 38north.org sostiene anche che, attualmente, non ci sarebbero dettagli reali sulla salute di Kim Jong Un né tanto meno prove concrete rispetto alla sua morte.

Avvalorata l’ipotesi del soggiorno in un resort di lusso

L’avvistamento del treno parrebbe avvalorare i rapporti di intelligence che affermano che il dittatore si troverebbe in un resort di lusso lungo la costa orientale della Corea del Nord. Il leader è apparso l’ultima volta in pubblico lo scorso 12 aprile, mancando poi ai festeggiamenti per il compleanno del nonno e fondatore del regime Kim Il Sung. La ricorrenza è estremamente sentita, essendo attualmente il giorno più importante nel calendario nordcoreano. Tra le ultime notizie avute ci sono quelle dell’emittente sudcoreana SBS che, nella giornata di giovedì, ha citato un funzionario di governo anonimo il quale sostiene che Kim Jong Un si troverebbe a Wonsan da almeno quattro giorni, appunto.

