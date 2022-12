Kanye West, Twitter sospende l’account del rapper

Twitter ha sospeso il profilo del noto rapper Kanye West appena due mesi dopo il suo ritorno sulla piattaforma, dopo che quest’ultimo ha speso parole di apprezzamento per il dittatore Adolf Hitler nel corso di una intervista. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Nova.

Elon Musk, che ha recentemente acquistato Twitter e ha promesso di farne una piattaforma votata alla libertà di parola, aveva personalmente accolto il ritorno di Kanye West sul social media, ma ne ha anticipato la sospensione: “Io ho fatto del mio meglio. Ciononostante, ha violato di nuovo le nostre regole contro l’incitamento alla violenza”, ha scritto Musk in un tweet. “Il suo account verrà sospeso”, aveva anticipato il fondatore di Tesla e SpaceX. Negli ultimi mesi Kanye West aveva formulato dichiarazioni e messaggi assai controversi che gli erano costati accuse di antisemitismo. Nonostante l’ondata di critiche e le ricadute di tali esternazioni sulle sue attività imprenditoriali, il rapper non ha fatto alcun passo indietro, e nei giorni scorsi ha pubblicato altri tweet stravaganti, incluso uno – probabilmente costatogli la sospensione – che pareva raffigurare la sovrapposizione tra una svastica e la stella a sei punte. In un recente podcast con l’altrettanto controverso Alex Jones, inoltre, Kanye West aveva sostenuto che al Nazismo e ad Adolf Hitler andrebbero anche riconosciuti “contributi positivi”, ad esempio sul fronte delle scoperte scientifiche.

