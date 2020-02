Caos Serie A per il coronavirus, 5 gare rinviate a 5 ore dal fischio d’inizio

Si va oltre i match a porte chiuse. La decisione è stata presa e i posticipi stabiliti: il big match Juve-Inter dello Stadium così come le partite Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, cinque partite in tutto, verranno rinviate al 13 maggio. La scelta è stata fatta dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A per attenersi al «susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica», come si legge nel comunicato. La finale di Coppa Italia viene programmata di conseguenza il 20 maggio.

No alle partite a porte chiuse per evitare danni d’immagine e economici

La scelta, presa a sole cinque ore dal fischio d’inizio, è stata fatta per evitare sia il danno d’immagine in tutto il mondo sia quello, conseguente, a livello economico. Lo spettacolo per oltre duecento emittenti nel mondo che avrebbero seguito il derby d’Italia sarebbe stato desolante, con lo stadio completamente vuoto. La preoccupazione era soprattutto per il match scudetto Juve-Inter, con il presidente della Juventus Andrea Agnelli che primo fra gli scettici rispetto all’idea del gioco a porte chiuse. Esclusi i cinque match citati le altre partite, essendo fuori da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, si giocheranno regolarmente a porte aperte. Rimane in bilico il match di Coppa Italia Juve-Milan di mercoledì, aspettando i dati aggiornati del rapporto del Comitato Scientifico sulla situazione coronavirus.

Le polemiche sul rinvio a poche ore dal calcio di inizio

Sui social è esplosa ben presto la polemica. C’è chi accusa il massimo campionato italiano di prendere le decisioni all’ultimo, dimostrando poca serietà e facendo riferimento al campionato Svizzero, sospeso senza se e senza ma. Non mancano nemmeno le polemiche in merito al fatto che la partita viene rinviata quando la Juventus non è in forma o per il solo fatto che Agnelli non incasserà i soldi.

La Juve è in pessimo stato di forma.

C’è #JuveInter.

La Juve pensa che è meglio rinviarla.

Meglio giocarla quando sarà più in forma.

Partita rinviata.

Fanno quel che vogliono. — Interisti Fondamentalisti (@fondamentalisti) February 29, 2020

5 partite rinviate solo per #JuveInter. Solo per i soldi non incassati da Agnelli e solo perché la sfida decisiva sarebbe stata giocata senza pubblico. Volevano evitare il danno d’immagine con stadio vuoto. Sono riusciti a fare peggio. Il campionato così è falsato. — Raffaelecaru (@raffaelecaru) February 29, 2020

(Immagine copertina da Pixabay)