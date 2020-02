Il Festival Internazionale del Giornalismo 2020 non si farà

L’edizione 2020 del Festival Internazionale del Giornalismo non avrà luogo. Questa la comunicazione data dagli organizzatori sui canali ufficiali dell’evento e sul sito. Il più famoso raduno di addetti ai lavori e personaggi della cultura italiana e internazionale è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Gli organizzatori hanno deciso di spiegare le loro motivazioni giustificando una scelta che, considerato che mancava oltre un mese all’evento, potrebbe sembrare eccessiva.

LEGGI ANCHE >>> Le proposte del Consiglio dei ministri su supporto economico e scuola per il coronavirus

Festival del Giornalismo 2020 annullato per coronavirus

Sono tanti gli eventi che, in questo periodo di emergenza, stanno saltando. Il Festival del Giornalismo di Perugia si sarebbe dovuto svolgere nei primi giorni del mese di aprile ma, dopo attente riflessioni, gli organizzatori hanno comunicato che è stato annullato. Sul sito ufficiale dell’evento compare la notizia immediatamente, nella home.

Ci abbiamo pensato molto in tutte queste settimane, mentre abbiamo continuato a lavorare per l’edizione del Festival più bella di sempre. Abbiamo valutato e considerato ogni possibile aspetto e informazione, siamo stati in contatto continuo con le istituzioni regionali. Alla fine nel prendere questa decisione ci siamo fatti guidare da un principio che ha ispirato in tutti questi anni il nostro impegno e la nostra dedizione per la manifestazione e che ha animato lo spirito stesso della sua community: il prendersi cura gli uni degli altri.

Comunicate le date del Festival del Giornalismo 2021

Sicuramente una scelta meditata e sofferta, come traspare dal comunicato. Ma la decisione è stata dettata dalla «priorità assoluta per la salute e la sicurezza degli speaker, dei volontari così come dei cittadini di Perugia». Si tratta del loro modo di «contribuire alla necessaria azione collettiva fatta di responsabilità e comportamenti virtuosi per affrontare tutti insieme uniti questo momento critico». Infine arrivano le date del Festival del Giornalismo 2021, che si terrà sempre a Perugia dal 14 al 18 aprile 2021.

(Immagine copertina da Pixabay+logo Festical del Giornalismo)