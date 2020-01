Il discorso afono di Jole Santelli e il coup de théâtre di Berlusconi

La vittoria di Jole Santelli è quasi certa e le celebrazioni non sono state mono-tono. Da una parte la futura presidente della Regione Calabria completamente senza voce per via di un problema che l’attanaglia da giorni; dall’altra il messaggio mandato in diretta – dal comitato elettorale del Centrodestra – di un Silvio Berlusconi entusiasta per il risultato del Centrodestra e, in particolare, di Forza Italia. In poche parole, l’ex Cavaliere ci tiene a sottolineare come il suo partito sia la forza trainante della coalizione al Sud.

Sembrava essere una scena decisa a tavolino, seguendo un copione già scritto. E forse lo era, scaramanzia a parte, dato che i sondaggi della vigilia mostravano la sicura vittoria del Centrodestra in Calabria. A sorpresa, ma neanche tanto, visti i dati delle prime due proiezioni, Jole Santelli ha voluto ringraziare tutti gli elettori poco dopo la mezzanotte e mezza. Un grazie anche ai suoi genitori e poi il coup de théâtre.

La conferenza afona di Jole Santelli

Mentre la voce di Jole Santelli andava sempre più a calare come un climax discendente, ecco che dalla filodiffusione della sala del comitato del Centrodestra fa capolino la voce di Silvio Berlusconi. Nel suo discorso, infatti, il presidente di Forza Italia ha voluto esaltare il popolo calabrese per la scelta di cambiamento. Inoltre ha anche tirato le orecchie alla sinistra che, secondo lui, non è più in grado di ascoltare la gente. Cosa in cui, invece, sembra esser stata molto brava Jole Santelli.

I numeri non citati da Berlusconi

Il messaggio, che non sembrava in diretta, bensì registrato, di Silvio Berlusconi, accompagna una vittoria annunciata del centrodestra in Calabria. In Emilia-Romagna, invece, Forza Italia sembra essere quasi sparita. Le terze proiezioni, infatti, danno il partito di Silvio Berlusconi intorno al 3%. Numeri bassissimi, ma non citati dall’ex presidente del Consiglio.

(foto di copertina: screenshoot da Porta a Porta, Rai1)