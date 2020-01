Regionali in Calabria, le prime due proiezioni: Jole Santelli supera il 50%

Le prime proiezioni Calabria confermano, all’incirca, i dati mostrati dagli exit poll del Consorzio Opionio Italia per la Rai. In vantaggio (anche se il campione è ancora ridotto), c’è la candidata del centrodestra e parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli. A seguire, ma a debita distanza, Pippo Callipo (centrosinistra). Confermato il crollo del Movimento 5 Stelle con Francesco Aiello. Anche nel caso delle prime, il dato era pressoché simile. Solo il candidato pentastellati sembra perdere consensi, scendendo dal 7,5 al 7,2%. Numeri che non gli consentirebbero di entrare in consiglio Regionale.

Proiezioni Calabria (copertura 11%) pic.twitter.com/xnyMDXEYWj — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) January 26, 2020

Tutto come confermato dunque. Il primo campione, come spesso capita, è solamente indicativo e nel corso del restante spoglio, le proiezioni Calabria potrebbero variare, come insegna la storia. Ma, seguendo anche il sentore popolare dei sondaggi e degli exit poll, la situazione sembra essere molto ben definita. Jole Santelli è lanciatissima a succedere a Gerardo Mario Oliverio.

Proiezioni Calabria, Santelli sempre in testa

Il tentativo di Pippo Callipo, già non andato a buon fine nel 2010, si ferma sullo scoglio della marea calabrese che, ormai da tempo, non sembra trovare stabilità alla guida della Regione. Da anni, infatti, c’è un’alternanza tra centrodestra e centrosinistra al vertice dell’istituzione. E le proiezioni Calabria continuano a mettere asfalto su questa strada.

