«Mio marito è il mio più grande sostenitore e con tanta pazienza mi aiuta»

Ambra Chiara Consales è una giovane mamma pugliese che vive in Emilia-Romagna e racconta la sua vita di tutti i giorni sui social. Un mondo che l’ha sempre affascinata e tentata, fino ad arrivare al punto, un giorno, di darsi una chance e provare a investire tempo e creatività in un profilo Instagram. «E tutto è partito da lì, da quando ho deciso di dare una “svolta” al mio profilo e di cominciare a fare quello che mi piaceva veramente fare: condividere la mia vita da mamma, la mia casa e la mia passione per l’organizzazione» – ci racconta Ambra Chiara.

LEGGI ANCHE > Ambra Chiara Consales, quando la quotidianità diventa una rivoluzione sui social

L’intervista ad Ambra Chiara Consales e i tips&tricks per uno spazio ordinato

Che sia un post sullo svezzamento, un reel con Tips&Tricks per un bagno pulito e ordinato, oppure una storia sul suo nuovo garage; attraverso il suo profilo ci sembra di entrare nella sua vita, e un po’ nella vita di ognuno di noi. Queste somiglianze tra le vite dei content creator e le nostre è probabilmente il motivo che rende il profilo di Ambra Chiara così seguito, e anche il perché del successo generale del settore “Cleaning&Organize” online.

Ci “sembra” di entrare nella sua vita, ma non entriamo mai del tutto ovviamente. Bisogna ricordare infatti che quello che vediamo online come spettatori di queste vite non è “il tutto”. I creator hanno il dovere di porre un limite allo sharing, anche quando si fa della propria vita privata il contenuto principale del proprio progetto. Su questo lei ha inoltre le idee chiare: «sui social mi mostro per quella che sono, ovvio però che è solo una parte della mia vita. Alcune cose però restano private».

Il rapporto di Ambra Chiara Consales con lo sharenting

È rilevante come in questo discorso rientri la tematica delicatissima del cosiddetto “sharenting”, ovvero la pratica dei genitori di condividere online la vita dei propri figli. In Francia in questi mesi è al vaglio una proposta di legge per limitare la presenza dei minori online, e anche in Italia se ne inizia timidamente a parlare. Una legge che, se approvata, potrebbe modificare in parte il modo di affrontare la genitorialità delle nuove generazioni, e potrebbe altresì invece impattare drammaticamente sulla carriera di tutti i creatori di contenuti settore family.

«Essendo un mondo abbastanza nuovo, secondo me è giusto dare delle linee guida per tutelare i minori senza nulla togliere però al “potere” genitoriale» ci dice Ambra Chiara «Mio figlio è la mia vita, fa parte della mia vita e non ci vedo nulla di male nel condividere la nostra quotidianità. Escluderlo non mi farebbe sentire me stessa al 100%. Ovvio che però non bisogna esagerare, il profilo social è il mio».

Ad ogni modo, Ambra Chiara in questa avventura ha l’appoggio e il supporto di quello che è il suo sostenitore numero uno: suo marito Riccardo, che tifa per lei da sempre e l’aiuta nella realizzazione dei contenuti. Una solidarietà che arriva da tutte le persone a lei care, che seguono il suo profilo day-by-day come un appuntamento fisso. Qualcuno forse non ha ancora capito quanto questo progetto sia importante, quanto conti per la sua realizzazione e la serietà che ci vuole per portare avanti un lavoro digitale, ma di questo non si rammarica troppo perché «come spesso accade nella vita, il primo a crederci devi essere tu per poter riuscire nei tuoi obiettivi».

Marie Kondo, star dell’economia domestica, aveva già intuito anni fa la curiosità insita nel pubblico per argomenti che sembrano banali ma che ci rendono tutti uniti nella lotta ai task della quotidianità: organizzare la spesa, sistemare l’armadio, gestire gli animali domestici. Dietro ogni consiglio dato online c’è forse la sensazione di non essere soli nel disordine della vita? O come ci racconta Ambra Chiara c’è la bellezza del «confrontarsi e consigliarsi con la mia community»?

Alla fine, i social network nascono anche per questo: per ritrovarsi. A questo proposito ci tiene a raccontare delle relazioni create con i propri follower in questi anni: «stiamo costruendo un bellissimo rapporto, con molte ci sentiamo quasi tutti i giorni in DM e sono veramente carine e gentili nel preoccuparsi per la mia gravidanza ma anche per scambiarci dei consigli su casa, arredamento, acquisti».