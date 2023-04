Ambra Chiara Consales: quando la quotidianità diventa una rivoluzione social

Ambra Chiara Consales è così come si vede sui social: una mamma e una home&lifestyle content creator che dà sempre il consiglio giusto su come gestire al meglio la propria quotidianità. Come recita la sua bio, condivide la sua passione per l’organizzazione, nonostante la sua vita disordinata. Ma del resto, chi non ha un po’ di caos nella propria vita?

Come nasce il progetto di Ambra Chiara Consales

Il progetto di Ambra è semplice e genuino: tra un consiglio su come piegare al meglio i panni e uno su come organizzare in maniera funzionale la dispensa della cucina. Tutto arricchito dalla sua forte personalità e dal racconto della sua vita quotidiana e della sua famiglia.

Il suo profilo Instagram da 151k followers è perfettamente lo specchio di quello che le è sempre piaciuto fare: condividere una parte di sé. E lo fa senza filtri, come se stesse parlando con i propri amici. Non è un caso che il suo profilo è l’unico che ha sui social. Nessun profilo privato. Quello che si vede è pura verità.

Quando la quotidianità diventa un valore aggiunto

Quante volte siamo stati in dubbio su come arredare una parte della nostra casa o su quale fosse il prodotto migliore da utilizzare per il parquet nuovo? Spesso i “consigli della mamma” non sono sufficienti. Ed è qui che ci mettiamo sui social – tra un reel su un viaggio alle Maldive e un post su un ristorante che non ci potremmo mai permettere – in cerca di qualcuno che possa sciogliere le nostre perplessità. Ecco, il profilo di Ambra dà esattamente la risposta giusta alle nostre domande.

I suoi “trucchetti” sono quel valore in più che le permette di essere un punto di riferimento per chi la segue. E lei, da come dice, è sempre molto felice di dare consigli su arredamento e accessori ai suoi followers.

Se qualcuno ci chiedesse qual è il “plus” di Ambra nel mondo dei social, diremmo: portare la rivoluzione della quotidianità in un mondo patinato fatto di eventi eccezionali. Che è un po’ come l’atto politico di usare la verità per decostruire la finzione, no?