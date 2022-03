L’intelligence ucraina smaschera 620 ufficiali dell’FSB che operano in Europa per conto dei russi

Intelligence ucraina scopre spie russe. La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha ottenuto e reso pubblico un elenco di spie russe che avrebbero preso parte a numerose attività criminali in Europa per conto della Russia.

L’intelligence ucraina scopre ben 620 ufficiali dell’FSB che avrebbero svolto attività criminali in Europa per conto della Russia. Secondo il giornale online ucraino Ukrayinska Pravda, le informazioni divulgate dall’Ucraina avrebbero rivelato i nomi, il luogo di lavoro, l’indirizzo registrato e i dati del passaporto delle spie, nonché ogni informazione circa le loro auto (modelli e targhe). Su Facebook si può prendere visione del servizio stampa della direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina: «ogni europeo dovrebbe conoscere il proprio nome! La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha ricevuto un elenco di ufficiali russi dell’FSB coinvolti nelle attività criminali del paese aggressore in Europa. Un elenco di 620 ufficiali dell’FSB (nome, luogo di lavoro, indirizzo di registrazione, dettagli del passaporto)».

L’elenco completo delle spie è stato reso pubblico sul sito web della direzione capo dell’intelligence dell’Ucraina ma, oramai, è già disponibile su molte piattaforme, come per esempio su Twitter, in cui Anonymous posta una foto di una parte dell’elenco corredata da una provocazione: «non dire che non ti abbiamo avvertito».

Il 27 marzo, la direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina pubblicava un elenco di criminali di guerra russi del gruppo tattico del battaglione della 155a brigata marina separata (unità militare 30926) a Vladivostok e nel villaggio di Slavyansk, Primorsky Krai, accusati di crimini di guerra contro il popolo ucraino. La BBC, inoltre, riporta la volontà dell’Ucraina di non aprire oggi nuovi corridoi umanitari dalle sue città per motivi di sicurezza ovvero per timore di «provocazioni» russe sulle rotte, secondo i rapporti di intelligence. Il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk, infatti, ha dichiarato che «l’Ucraina non ha in programma di aprire corridoi umanitari per evacuare i civili dalle città assediate lunedì».