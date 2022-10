Hater di Giorgia Meloni denunciato per diffamazione: lui nega di essere responsabile

Giorgia Meloni, Presidente del partito politico Fratelli d’Italia, è stata insultata su Facebook da un medico sessantunenne che l’ha accusata anche «di avere ottenuto l’elezione di taluni candidati tramite accordi con la criminalità organizzata segnatamente con la ‘ndrangheta». Per queste ragioni, l’uomo è stato denunciato. I fatti risalgono al 2021.

La vicenda degli insulti a Giorgia Meloni

Il pubblico ministero Michele Ruggiero ha aperto un’inchiesta a gennaio 2021 e delegato le indagini alla polizia giudiziaria che dopo aver condotto degli accertamenti sul profilo Facebook incriminato ha identificato il medico poi denunciato per diffamazione. «Pubblicando o comunque consentendo che altri pubblicassero sul proprio profilo Facebook un post visibile ad una indefinita pluralità di persone, offendeva con frasi e parole triviali la reputazione di Giorgia Meloni, parlamentare della Repubblica», riporta Il Corriere del Mezzogiorno facendo riferimento agli atti. Il pubblico ministero ha disposto il decreto di citazione a giudizio già inoltrato al giudice che dovrà fissare la data dell’udienza. Il medico si è difeso denunciando il fatto che altre persone avrebbero utilizzato abusivamente il suo profilo Facebook e la sua versione dei fatti dovrà essere ora valutata in tribunale.

Di recente un’altra questione molto controversa ha avuto come protagonista il generale ugandese Muhoozi Kainerugaba, figlio del Presidente Yoweri Kaguta Museveni. Kainerugaba nei giorni scorsi ha utilizzato il suo account Twitter verificato per condividere dei tweet molto controversi riguardanti Giorgia Meloni, tra cui quello diventato famoso in cui ha scritto che avrebbe donato 100 mucche per Giorgia Meloni. Anche in questo caso si tratta di tweet molto offensivi nei confronti di Giorgia Meloni e delle donne più in generale in quanto si tratta di una visione patriarcale della società che considera le donne degli oggetti di scambio.