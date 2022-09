La ragazza travolta dagli haters perché ha messo una foto in un gruppo Facebook di annunci immobiliari

Gaia Arici ha chiesto di essere contattata in privato per annunci di stanze o case in affitto a Roma. Ha ottenuto come risultato quello di essere travolta dagli insulti

Odio gratis, direttamente da Facebook. Così anche un innocuo gruppo in cui ci si scambia annunci immobiliari può diventare un covo di haters. È quello che ha sperimentato in prima persona Gaia Arici, una artista veneziana che vive a Roma e che – un giorno fa – aveva deciso di cercare casa sul gruppo Case/Stanze in affitto a Roma postando anche una sua fotografia. In un’epoca in cui ci dicono che, sui social network, contano molto di più i contenuti visuali rispetto a quelli testuali, con ogni probabilità, la ragazza aveva provato semplicemente ad amplificare il suo messaggio di ricerca di una sistemazione nella Capitale attraverso la pubblicazione di un suo primo piano. Uno dei risultati che ha avuto è stato, invece, quello di essere raggiunta da insulti sessisti. In gran parte provenienti – tristemente – proprio da donne.

LEGGI ANCHE > Gli effetti del coronavirus sulla gente: «Non si affittano case ai settentrionali»

Gaia Arici pubblica una foto in un gruppo di annunci immobiliari e viene travolta dagli haters

«Già che c’eri potevi far vedere pure la scollatura», «Quella cerca altre cose», «Se metti tutto il book hai più speranze», «Non sapevo avessero riaperto le case chiuse! Prova sulla Salaria, la Palmiro Togliatti credo sia piena». Sono soltanto alcuni dei commenti che sono stati scritti dagli utenti del gruppo di annunci immobiliari. In verità, dopo una prima ondata di insulti di questo tenore, Gaia Arici ha ottenuto anche tanta solidarietà. Persone che, ad esempio, ricordano che all’estero il fatto di aggiungere una propria foto all’annuncio di ricerca di un lavoro sia una prassi estremamente utilizzata. Che potrebbe essere anche un modo diverso di presentarsi e di stabilire un rapporto di fiducia. Metterci la faccia, soprattutto sui social network, è anche indice di credibilità: spesso annunci di questo tipo non portano a nulla proprio perché, scottati dai tanti account fake, i proprietari degli appartamenti ignorano le richieste ricevute.

La reazione della diretta interessata

Insomma, non c’era davvero nulla di male nella presentazione attraverso una fotografia. La giornalista di Repubblica Valentina Lupia ha contattato Gaia Arici per avere informazioni su quanto accaduto: «A scrivere commenti offensivi sono state per lo più donne – ha detto al quotidiano romano -. Le loro parole non c’entravano nulla. Sembro fragile ma sono una persona forte. All’inizio però quelle frasi mi hanno toccata, mi sono fatta delle domande, pensando di aver sbagliato qualcosa».

Abbiamo più volte analizzato l’odio che si genera sui social network e abbiamo visto quanto questo possa influenzare le scelte delle persone. Gaia Arici, artista abituata ai palcoscenici, ha potuto sopportare – lo si vede anche da alcune sue risposte ironiche sotto al post – l’ondata di insulti ricevuta. È piuttosto insolito vedere questo tipo di insulti in un gruppo di annunci immobiliari che, tra le altre cose, prevede una moderazione attenta. Come mai nessuno è intervenuto a mediare i contenuti pubblicati a corredo dell’immagine di Gaia Arici?