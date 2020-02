In rete già la definiscono “la rivincita dei meridionali”, ovvero quel “razzismo al contrario” dovuto al Coronavirus. Il virus si è infatti diffuso in maniera preponderate nel Nord Italia, permettendo la facile battute agli italiani del Sud e offrendo la possibilità di rivalersi delle forme di stereotipo e razzismo solitamente a loro riservate. Ecco allora apparire il cartello «non si affittano case ai settentrionali».

Gli effetti del Coronavirus sulla gente: «Non si affittano case ai settentrionali»

LEGGI ANCHE> Il primo caso di Coronavirus al Sud: è una donna bergamasca in vacanza a Palermo

Non serve essere uno studente fuori sede o un lavoratore in cerca di case per sapere che spesso e malvolentieri molti proprietari di stanze e appartamenti impongono folli criteri per poter affittare la loro proprietà. Se spesso questo ha dato spazio a fenomeni xenofobi e razzisti, le vittime più “comuni” sono i meridionali. Ecco allora che il Coronavirus ha offerto la possibilità di rivalersi. Dopo i focolai sviluppatisi nel Nord Italia, in rete è diventata virale la foto di un cartello con la scritta «non si affittano case ai settentrionali». Non è chiaro se si tratti di uno scherzo o se il foglio sia veritiero, fatto sta che sui social network c’è chi l’ha presa quasi come una liberazione. ma c’è anche chi invita a non fare della facile ironia in un momento così delicato, vedendo la battuta solo come un sintomo di cattivo gusto.

(Credits immagine di copertina:Facebook Kotiomkin)