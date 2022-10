Instagram ha risolto un problema che riguardava l’accesso degli utenti Apple

Nella giornata di ieri, diversi utenti iOS hanno riscontrato problemi nell’accesso a Instagram o nell’utilizzo delle sue funzionalità principali. Tuttavia, il problema principale era legato all’accesso stesso alla piattaforma social. Tutto questo a causa di una mancata comunicazione tra il social network e la funzionalità che permette agli utenti Apple e dell’ecosistema iOS di installare degli aggiornamenti automatici. In questo momento, stando al team tecnico di Instagram, la funzionalità è stata sistemata: sia per coloro che dispongono degli aggiornamenti automatici, sia per coloro che – invece – continuano ad aggiornare manualmente iOS dall’Apple Store.

👋 We fixed an issue that caused some people on iOS to have trouble accessing Instagram. The fix should now be in place for people with automatic iOS updates enabled. If you don’t, go to the App Store and update manually. TY for the patience and sorry for the inconvenience.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 5, 2022