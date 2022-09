Le tre cose più utili che si possono fare (o che si faranno) con iOS 16

La solida realtà in cui siamo precipitati grazie alla disponibilità di iOS 16, il nuovo sistema operativo per gli iPhone (i modelli compatibili sono quelli che vanno dall’iPhone SE di seconda generazione, fino al più recente iPhone 14) cambierà diverse cose nel nostro modo di interfacciarci con lo smartphone. Il tutto prima ancora che si entri all’interno dello smartphone stesso. Abbiamo cercato di capire quali possano essere le tre principali novità più significative che iOS 16 porta con sé.

LEGGI ANCHE > Perché non dovremo mai disinstallare Rapid Security Response di iOS 16

Novità di iOS 16: quali sono le tre a cui non potremmo mai rinunciare

Innanzitutto, la schermata di blocco. Abbiamo già visto che – ultimamente – i produttori di dispositivi mobili si stanno concentrando con sempre maggiore attenzione su questo aspetto degli smartphone. In effetti, si tratta di una questione aperta: la schermata di blocco è quella su cui gli utenti si devono per forza soffermare. Qualcuno, infatti, ha anche pensato di utilizzare questo spazio come vetrina per dei messaggi pubblicitari. Per il momento iOS si è limitato a stravolgere l’esperienza dell’utente con questo tipo di schermata: può essere personalizzabile (anche con emoji), le immagini si collocano su un livello diverso rispetto alla data e all’ora (dando un maggiore effetto di profondità allo schermo dello smartphone), le notifiche compaiono in basso e danno la possibilità di ricevere degli aggiornamenti in tempo reale sugli eventi in live. In modo particolare, il fatto che le notifiche siano state spostate verso il basso lascia presagire future novità sulla restante parte dello schermo, quella più centrale, quella più visibile. E qui può tornare utile il discorso che facevamo prima sulla pubblicità. Vedremo.

La seconda, grande novità riguarda la possibilità – che verrà perfezionata nel corso del tempo (visto che adesso è stata annunciata, ma non sarà ancora utilizzabile) – di condividere una libreria di foto e di video con altri 6 utenti. Un gruppo di sei persone in cloud, dunque, potrà aggiungere o eliminare foto e video, potrà avere accesso a questa libreria in qualsiasi momento, potrà rendere più condivisibile l’esperienza fotografica di un utente: due o più smartphone diversi potranno condividere, in qualsiasi momento, lo stesso contenuto.

Infine, i messaggi: il sistema di messaggistica di iPhone, ora, consentirà la modifica del testo, la programmazione delle mail, la cancellazione dell’invio di una mail dopo averla programmata. Ma ci sarà anche la possibilità di “ricordarsi” di una mail che è stata ricevuta e che – messa in stand-by in un primo momento – potrà inviare una nuova notifica quando decideremo di avere tempo per dedicarvici.