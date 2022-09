Perché non dovremmo mai disinstallare Rapid Security Response di iOS 16

Vulnerabilità e metodi per contrastarle. Ci è sempre stato detto che Apple avesse una particolare attenzione rispetto alla sicurezza dei nostri dispositivi. E – in effetti – i suoi sistemi operativi, al netto di qualche bug individuato e prontamente risolto, rappresentano sempre una garanzia per la tutela dei nostri dati personali. Tuttavia, l’ultimo sistema operativo della Apple, iOS 16, sembra prevedere una opzione per disinstallare il sistema Rapid Security Response, che garantisce la possibilità di tutelare il dispositivo da minacce informatiche di diverso tipo. Se si tratta del lucchetto per i nostri dati personali, allora, per quale motivo l’azienda di Cupertino ha deciso di darci la possibilità di aprirlo?

LEGGI ANCHE > Era attesa l’anno scorso, è arrivata oggi: l’iPhone dimostra di poter fare a meno dell’operatore di telefonia

Rapid Security Response iOS 16, perché Apple ci permette di disinstallarlo?

Alcune verifiche realizzate sul funzionamento del sistema operativo nuovo di zecca, mostrano come – seguendo l’iter Impostazioni > Generali > Informazioni – si possa disinstallare l’aggiornamento di sicurezza. Sembrerebbe un controsenso. Eppure, questo iter è possibile. Le ipotesi che si possono fare, in realtà, portano tutte a un’unica spiegazione: il Rapid Security Response di iOS 16 potrebbe essere incompatibile con alcune applicazioni professionali, che – in sua presenza – potrebbero non essere eseguite.

Per questo motivo, dunque, Apple offre la possibilità di disinstallarlo, nonostante la pre-impostazione lo preveda. Il consiglio degli analisti, in ogni caso, è quello di non effettuare la procedura di eliminazione del Rapid Security Response per gli utenti base di Apple: se qualcuno di noi, infatti, azzardasse, si potrebbe ritrovare con problemi molto seri a livello di sicurezza.